Denemarken ontkent versoepeling met grotere bijeenkomsten

Dagboek Italië Deze Italiaanse man was geen gevaar voor een ander en toch is hij beboet

20 april De lockdown gaat in Italië de zevende week in. Met recht een quarantaine: een afzondering van veertig dagen, ooit bedacht om Venetië voor epidemieën te behoeden. Bemanningen van vreemde schepen moesten in de haven wachten voordat ze van boord mochten. Daar werd streng op gecontroleerd, zoals nu consequent wordt toegezien op de regels van de lockdown. Ook al zijn sommige agenten daarin een beetje erg overijverig. Correspondent Angelo van Schaik bericht vanuit Rome. Alle eerdere afleveringen lees je hier.