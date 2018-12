Der Spiegel doet aangifte tegen gevallen journalist

Het Duitse blad Der Spiegel doet aangifte tegen de gevallen journalist Claas Relotius. Het blad vermoedt dat hij geld dat hij onder lezers inzamelde in eigen zak heeft gestoken. Eerder gaf Relotius toe dat hij zijn verhalen voor het blad ,,in grote mate’' had vervalst .

De journalist zou via een privémailadres oproepen hebben gedaan om geld in te zamelen voor weeskinderen in Turkije. Het geld werd verzameld op een privérekening. Hoeveel mensen geld hebben gedoneerd en waar dat geld is gebleven is volgens Der Spiegel niet bekend. De redactie van Der Spiegel was niet op de hoogte van de inzamelingsactie.

Relotius schreef eerst als freelancer voor Der Spiegel, maar sinds anderhalf jaar was hij in vaste dienst. Volgens het blad zijn er sinds 2011 bijna zestig verhalen van hem in het tijdschrift en op Spiegel Online gepubliceerd. Volgens zijn eigen verklaringen zijn zeker veertien verhalen gedeeltelijk vervalst.

Bedrogen

Een intern onderzoek op de burelen van Der Spiegel bracht het schandaal aan het licht. ,,Hij heeft de lezers en zijn collega’s bedrogen’’, luidt het. Geconfronteerd met de bevindingen heeft de journalist zijn miskleun uitgebreid bekend.

De eerste scheurtjes in Relotius’ geloofwaardigheid ontstonden na het verhaal ‘Jagersgrens’, over een gewapende Amerikaanse burgerwacht op de grens tussen de VS en buurland Mexico. Medeverslaggever Juan Moreno, die samen met Claus onderzoek deed voor het verhaal, twijfelde aan de in het artikel opgediste feiten. Hij deed zelf onderzoek en maakte zijn achterdocht kenbaar.

Journalistieke klokkenluider

Eenvoudig was dat echter niet voor de journalistieke klokkenluider. Hij werd aanvankelijk niet geloofd. Moreno gaf niet op en gebruikte een onderzoekstrip naar de Verenigde Staten voor een ander artikel om bewijsmateriaal tegen Relotius te verzamelen. Maar ook om zijn eigen naam te zuiveren. Die prijkte als co-auteur boven het, naar zijn idee, uiterst dubieuze verhaal.

Na de aantijging eerst ontkend te hebben, ging Relotius vorige week met de billen bloot. Hij geeft toe hele passages in het artikel verzonnen te hebben. En niet alleen in ‘Jagersgrens’, maar ook in een aantal andere verhalen. Sommigen ervan werden zelfs genomineerd voor journalistieke prijzen, waaronder fictieve stukken over een getuige bij executies in de VS en een vermeende gevangene van Guantanomo Bay.

‘Met opzet de boel bedrogen’

,,Claas Relotius heeft met opzet, methodisch en met criminele energie, de boel bedrogen’’, schrijft de hoofdredactie van Der Spiegel. ,,Hij heeft sommige hoofdpersonen, waarover hij vertelt of die hij citeert, nooit ontmoet of gesproken. De karakters in zijn verslagen waren gebaseerd op de informatie van andere media en filmopnamen, waaraan Relotius een fictieve biografie toevoegde. Een karaktercollage.’’

De vraag of door Relotius, die sinds 2011 als freelancer en later als redacteur voor Der Spiegel werkt, ook andere publicaties zijn getroffen, kan de hoofdredactie niet beantwoorden. Uitgesloten wordt het evenwel niet. De man schreef voor velerlei titels, waaronder de bladen Cicero en Der Welt en de kranten Zeit Online en de Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung.