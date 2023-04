Derde Nederlandse vlucht uit Soedan onderweg naar Jordanië, nieuw wapenstilstand van 72 uur gaat in

Met videoEen derde Nederlandse vlucht met evacués aan boord is maandagavond vertrokken vanuit Soedan naar Aqaba in Jordanië, dat meldt het ministerie van Defensie. Hoeveel mensen aan boord zitten is niet bekend gemaakt. Dinsdag volgt een update over het aantal mensen dat is overgebracht, meldt het ministerie.

Eerder meldde minister Wopke Hoekstra dat inmiddels 60 Nederlanders geëvacueerd zijn uit Soedan. Zij hebben het land verlaten met het C130 Hercules-transportvliegtuig van Defensie en met andere vluchten van internationale partners.

Minister Kajsa Ollongren (Defensie) maakte op Twitter bekend dat de tweede evacuatievlucht met het Hercules-transportvliegtuig van de luchtmacht maandagmiddag was vertrokken uit Soedan. Ze gaf ook aan dat de ministeries van Defensie en Buitenlandse Zaken de inzet hebben om meer vluchten uit te voeren. ,,Dit in nauw overleg met onze partners en afhankelijk van de situatie ter plekke”.

Staakt-het-vuren

Om middernacht ging een nieuw wapenstilstand in tussen de strijdende partijen in Soedan. Het staakt-het-vuren tussen het leger en de de paramilitairen van de Rapid Support Forces (RSF) moet drie dagen gaan duren, aldus de Amerikaanse buitenlandminister Antony Blinken. Eerdere bestanden tussen de twee waren op niets uitgelopen.

In een verklaring bevestigde de RSF maandag te hebben ingestemd met het staakt-het-vuren om onder meer “humanitaire corridors te openen” en burgers de mogelijkheid te geven naar het ziekenhuis te gaan. De paramilitaire groep zegt bereid te zijn om het voor buitenlanders mogelijk te maken om het land veilig te verlaten. Ook het Soedanese leger zegt zich aan het bestand te zullen houden.

Buitenlandse media als CNN en de BBC schrijven dat het bestand de VS en andere landen hoop biedt dat het evacueren van mensen uit Soedan de komende dagen soepeler kan verlopen. Vorige week ging dat moeizaam vanwege hevige gevechten vlak bij de luchthaven van hoofdstad Khartoem.

Evacués

De eerste Nederlandse evacuatievlucht uit Soedan landde maandagochtend in Jordanië, met aan boord 32 evacués. Op deze vlucht zaten vijftien Nederlanders. De vlucht was niet vol, aldus het ministerie van Buitenlandse Zaken. ,,Op het moment van vertrek waren er niet meer mensen aanwezig die meegenomen konden worden op deze vlucht.”

Ook met Duitse evacuatievluchten zijn enkele tientallen Nederlanders uit Soedan naar Jordanië vertrokken. Volgens het Duitse persbureau dpa gaat het om 42 Nederlanders die behoorden tot de 311 evacués aan boord van drie vluchten. Ook zijn een aantal Nederlanders zondagavond aangekomen in het Oost-Afrikaanse land Djibouti, met een Franse vlucht. De mensen die vanuit Soedan naar Jordanië zijn geëvacueerd, worden later naar Nederland gebracht, aldus BuZa.

Nederlandse mariniers

De evacuatie in Soedan is uitgevoerd door Nederlandse mariniers. De afgelopen dagen werden de mogelijkheden voor een evacuatie van Nederlanders volgens BuZa verkend. Zondag werd duidelijk dat er een tijdslot op de luchthaven beschikbaar kwam. Het ministerie heeft Nederlanders in Soedan daarvan op de hoogte gesteld en hield intensief contact met hen over de verplaatsing naar de luchthaven.

De uit Soedan geëvacueerde mensen worden in Jordanië opgewacht door medewerkers van het consulair ondersteuningsteam (Scot). Het Scot is een team van medewerkers van Buitenlandse Zaken dat snel kan worden ingezet in een gebied waar veel Nederlanders hulp nodig hebben. Vanuit Jordanië worden ze later naar Nederland gebracht. Defensie en Buitenlandse Zaken werken intussen verder aan het evacueren van mensen die nog niet op de eerste vlucht uit Soedan zaten, aldus BuZa.

Een aantal Nederlanders is zondag al met een Franse vlucht geland in het Oost-Afrikaanse land Djibouti. Ze zijn daar opgevangen door twee medewerkers van het Scot. Om hoeveel mensen het gaat, kon een woordvoerster van Buitenlandse Zaken in de nacht van zondag op maandag niet zeggen. De twee medewerkers van Scot arriveerden zaterdagavond in Djibouti en hebben daar onder meer een ontvangstruimte voor de evacuees ingericht.

Volledig scherm De eerste Nederlandse evacués vlogen mee met een Franse evacuatievlucht. © AP

Frans vliegtuig

Minister Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken) liet zondag weten dat een eerste groep Nederlanders was geëvacueerd vanuit Soedan. Ook die maakte gebruik van een Frans toestel en vloog naar Jordanië. Volgens Hoekstra zouden aan boord van het toestel een ‘handvol’ Nederlanders zijn.

De evacuaties zijn niet risicoloos. ,,Nederlanders moeten zelf afwegen of ze daar gebruik van willen en kunnen maken’’, zegt Buitenlandse Zaken. Het is volgens het ministerie ‘niet te voorspellen’ hoelang het mogelijk blijft om mensen te evacueren.

Sommige Nederlanders in Soedan hebben het ministerie van Buitenlandse Zaken laten weten dat ze niet naar het vliegveld kunnen komen, omdat ze geen vervoer hebben. Anderen durven vanwege de slechte veiligheidssituatie in de hoofdstad Khartoum niet naar het vliegveld te gaan. Een aantal Nederlanders wil hun familie niet achterlaten.

‘Catastrofale vuurzee’

Ook de Verenigde Naties hebben honderden niet-Soedanese medewerkers en hun gezinsleden uit het Afrikaanse land weggehaald. De VN zullen echter hun werk voor Soedan binnen en buiten het land voortzetten, benadrukt de organisatie.

De topman van de Verenigde Naties, António Guterres, waarschuwt dat het geweld in Soedan ,,een catastrofale vuurzee” in het land dreigt te veroorzaken, die kan overslaan naar de hele regio en daarbuiten. De secretaris-generaal riep de leden van de VN-Veiligheidsraad op dat te voorkomen.

,,We moeten allemaal alles doen wat binnen onze macht ligt om Soedan weg te trekken van de rand van de afgrond”, zei Guterres tegen de raad. Hij benadrukte dat de VN Soedan niet verlaten, ondanks een grootscheepse evacuatie van buitenlandse medewerkers die tijdelijk elders gaan werken.

Duizend EU-burgers geëvacueerd

Meer dan duizend burgers van de Europese Unie zijn inmiddels geëvacueerd uit Soedan. EU-buitenlandchef Josep Borrell zegt dat het ‘een complexe, maar succesvolle operatie is geweest’.

Nadat dit weekend Saudi-Arabië, de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk al meldden dat ze begonnen waren met het terughalen van burgers, komen ook de evacuaties van andere landen nu op gang. Spanje zegt de operatie te hebben afgerond en Denemarken heeft een groep van vijftien mensen uit Soedan weten te krijgen. Zweden en Canada hebben hun diplomaten en ambassadepersoneel geëvacueerd. China zegt een taskforce naar Soedan te hebben gestuurd en dat een ‘groep met personeel’ veilig het land heeft kunnen verlaten.

Gevechten

Half april braken in Soedan zware gevechten uit tussen het regeringsleger en milities in de hoofdstad Khartoem. Ook daarbuiten wordt op verschillende plaatsen gevochten. Het reguliere regeringsleger dat wordt geleid door generaal Abdel Fatah al-Burhan, vecht tegen de paramilitaire Rapid Support Forces (RSF) van generaal Mohamad Hamdan Dagalo. In 2021 grepen de beide generaals nog de macht in een gezamenlijke coup, maar sindsdien zijn de betrekkingen tussen de twee mannen verstoord.

Bij de strijd zijn tot dusver minstens 400 doden gevallen, onder wie volgens de Soedanese artsenbond 256 burgers. Duizenden mensen zijn gewond geraakt.

