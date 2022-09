Dertien doden, onder wie zeven kinderen, bij schietpartij op school in Rusland

Alle 21 gewonden zijn inmiddels naar ziekenhuizen in het gebied gebracht. Onder hen zouden veertien kinderen zijn. Volgens het Russische onderzoekscomité - een instantie die zware misdaden behandelt - droeg de schutter ‘een bivakmuts en een zwart T-shirt met nazisymbolen’. Er is nog niets bekendgemaakt over zijn motief of de identiteit van de dader. Het comité heeft een korte video vrijgegeven waarin het lichaam van de schutter op de vloer van een klaslokaal te zien is. Op andere beelden is te zien hoe leerlingen proberen te vluchten uit de school.

Gouverneur Alexander Brechalov van de regio Oedmoertië zegt in een videoboodschap dat de man de school was binnengedrongen en een bewaker had gedood, voordat hij het vuur opende op de rest. De school is geëvacueerd en het gebied eromheen is afgezet, zei de gouverneur. Staatsdoema-afgevaardigde Alexander Khinshtein stelt dat de aanvaller was bewapend met twee omgebouwde alarmpistolen, schrijft TASS. Er zou ‘haat’ op geschreven zijn in rode letters.

De school - ‘nummer 88' - staat in de stad Izjevsk en telt bijna duizend leerlingen en tachtig docenten. Er krijgen kinderen les van de eerste tot elfde klas - van grofweg 6 tot 17 jaar oud. Er wonen 640.000 mensen in de stad, die ten westen ligt van het Oeralgebergte in centraal Rusland, ongeveer 960 kilometer ten oosten van Moskou.

Fatale schietpartijen op scholen

Rusland is in de recente jaren opgeschrikt door meerdere fatale schietincidenten op scholen. In april dit jaar werden twee kinderen en een leraar doodgeschoten op een kleuterschool in de Russische regio Oeljanovsk. In 2021 vielen negen doden op een school in de stad Kazan en zes doden op een universiteit in de stad Perm.

