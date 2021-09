Dertien Nederlanders geëvacueerd uit Kaboel

Een groep van dertien Nederlanders is vandaag uit Afghanistan vertrokken en is onderweg naar Qatar. Vanuit de hoofdstad Doha reizen ze door naar Nederland.

De groep Nederlanders is volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken naar de luchthaven van Kaboel gebracht om daar op een vliegtuig van Qatar Airways te stappen. Het was de eerste internationale vlucht die uit Kaboel vertrok na het stoppen van de evacuatieoperatie eind augustus. Het ministerie kan niets zeggen over hoe zijn naar het vliegveld zijn gekomen.

Nederland had ‘een beperkt aantal stoelen’ op het toestel, waarmee ook mensen uit andere westerse landen Afghanistan hebben verlaten. Er hadden meer Nederlanders mee kunnen vliegen, zeggen bronnen, maar zij wisten het vliegveld niet op tijd te bereiken.

,,Het proces ging gepaard met tijdsdruk, veiligheidsrisico’s, onzekerheden, passage langs Taliban checkpoints en vereiste toestemming van betrokkenen om hun persoonsgegevens te delen met de Qatarese overheid", laat Buitenlandse Zaken weten.

De Nederlandse ambassade in Kaboel is verplaatst naar Doha, de hoofdstad van Qatar, en is operationeel. ‘Invalambassadeur’ Frederique de Man en haar team helpen evacués om vanaf Doha naar Nederland te reizen met lijnvluchten.

,,Ik ben heel blij dat we deze Nederlanders in veiligheid hebben kunnen brengen", zegt demissionair minister Sigrid Kaag van Buitenlandse Zaken. ,,We zijn de Qatarese autoriteiten heel dankbaar dat zij deze exercitie mogelijk hebben gemaakt. Tegelijk zijn er nog veel mensen in Afghanistan die willen vertrekken. Nederland blijft zich inspannen om ook hen te helpen.”

Een groep van 25 andere Nederlanders in Afghanistan hebben volgens Buitenlandse Zaken aangegeven ‘op dit moment geen gebruik te willen maken van deze optie’. Zij zijn nog in het land en wachten op andere mogelijkheden om te vertrekken.

Er mochten ongeveer 200 Afghanen met een dubbele nationaliteit mee met een vlucht van Qatar Airways, zeggen anonieme diplomaten tegen de krant The Washington Post. Het ging volgens Buitenlandse Zaken alleen om mensen met een Nederlands paspoort. Mensen met een Nederlandse verblijfsvergunning of Afghanen die op een Nederlandse lijst staan, konden ‘vanwege de veiligheid’ niet mee op de vlucht. Dat zou de taliban niet toestaan.

Op de lijst met mensen die mee mogen staan ook mensen met Amerikaanse, Britse, Italiaanse, Oekraïense, Canadese en Duitse paspoorten. De taliban zijn volgens een ingewijde door de Amerikaanse gezant Zalmay Khalilzad onder druk gezet om de groep te laten vertrekken.

Het gaat naar verluidt om de eerste vlucht waarmee een grote groep buitenlandse burgers kan vertrekken sinds het einde van de chaotische evacuatie van vorige maand. Toen haalden westerse landen meer dan 120.000 mensen uit de Afghaanse hoofdstad, die in handen was gevallen van de extremistische taliban.

Luchthaven weer bijna functioneel

Leden van de Taliban en functionarissen uit Qatar waren donderdag naar het vliegveld gekomen, schrijft de krant. Daar zijn met hulp van Qatar reparaties uitgevoerd en de luchthaven zou inmiddels weer bijna helemaal functioneel zijn.

De gezant van Qatar, Mutlaq al-Qahtani, zei dat eigenlijk geen sprake meer is van een evacuatie. Hij ziet de vlucht als een hervatting van het normale reisverkeer. ,,We willen dat mensen dit zien als normaal.” Morgen zou er opnieuw een vlucht van Qatar Airways vertrekken. Buitenlandse Zaken wil niet zeggen of op die vlucht ook weer stoelen voor Nederlanders zijn gereserveerd.

