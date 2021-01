Deskundigen bestrijden uitspraak Trump dat aantal coronadoden VS ‘is overdreven’

,,Het aantal besmettingen en sterfgevallen van het Chinavirus is enorm overdreven in de Verenigde Staten vanwege de belachelijke methodes van het CDC vergeleken met andere landen, waarvan er vele, bewust, heel lage en onnauwkeurige cijfers melden”, schreef president Trump eerder vandaag op Twitter.

Coronapandemie

Trump, die op 20 januari het Witte Huis moet verlaten na zijn verkiezingsnederlaag tegen zijn Democratische uitdager Joe Biden, heeft de ernst van de coronapandemie stelselmatig gebagatelliseerd en gaf dat vorig jaar ook al toe in een interview met de vermaarde journalist Bob Woodward. Ook liet Trump zich al meermaals laatdunkend uit over voorschriften van federale agentschappen met als doel de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, zoals het dragen van een mondkapje.

Ondertussen zijn de VS van alle landen in de wereld het hardst getroffen door de coronapandemie. Zowel qua totaalaantal besmettingen als qua dodental staat het land op eenzame hoogte bovenaan op het wereldranglijstje. Meer dan 20 miljoen personen in de VS raakten al besmet. Zaterdag meldden de VS nog een recordaantal nieuwe vastgestelde besmettingen in de laatste 24 uur. Dat waren er meer dan 275.000.