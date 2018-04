Deur EU op een kier voor Albanië en Macedonië

Een voorwaarde is wel dat de twee landen de voortgang die ze de afgelopen jaren hebben geboekt, verder uitbouwen. Voor Macedonië (formeel: de vroegere Joegoslavische republiek Macedonië, om geen ruzie met de Grieken te krijgen) betekent dat: veel hervormingen, voor Albanië meer van hetzelfde plus een geïntensiveerde strijd tegen corruptie en georganiseerde misdaad.

Het Commissievoorstel is de eerste concrete stap naar een EU-lidmaatschap van op termijn de hele West-Balkan, waarvan Commissievoorzitter Juncker een groot voorstander is om verdere destabilisering van de regio te vermijden. Juncker vreest nieuwe oorlogen zoals in het einde van de vorige eeuw, als Europa geen duidelijke toetredingsperspectieven biedt. Toetredingsoverleg loopt al met Servië en Montenegro, maar geen enkel land is zover dat snelle toetreding aan de orde is.

,,Het is een langdurig proces – altijd geweest”, aldus vanmiddag buitenlandchef Federica Mogherini, die kort geleden een reis door de West-Balkan maakte. ,,Werk in uitvoering”, aldus haar collega van Uitbreiding Johannes Hahn, volgens wie een ‘succesvolle uitbreiding’ wel ook in het belang van de EU zelf is. Hij vindt onder meer de torenhoge jeugdwerkloosheid in ex-Joego een ‘bron van zorg’.

Verdeeld

De Europese leiders zijn traditioneel verdeeld over de mate waarin de EU-deur op een kier mag. In 2004 mochten tien Midden- en Oost-Europese landen tegelijk toetreden, om te voorkomen dat ze opnieuw onder Russische invloed zouden komen, en achteraf vond iedereen: eigenlijk was dat te snel.

Die grote hap is nog steeds niet verteerd. ,,Tegelijk met de uitbreiding moeten we zelf hervormen, zodat onze Unie effectiever wordt”, aldus Mogherini. Maar ook over de manier waarop dat moet gebeuren bestaat nog lang geen eensgezindheid.

Het jaarlijkse voortgangsrapport over de kandidaat-lidstaat waarmee het toetredingsoverleg al het langste loopt (met Turkije, sinds 2005) is ronduit negatief. ,,Als het gaat om rechtsstaat en grondrechten verwijdert Turkije zich steeds verder van de EU”, aldus Hahn en Mogherini. Tegelijkertijd blijft Turkije op tal van vlakken een 'belangrijke strategische’ partner': Navo-bondgenoot, nauw betrokken bij Syrië, opvangland van 3,5 miljoen Syrische vluchtelingen en economisch nauw verbonden met Europa.