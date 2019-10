Deze dubbele diamant is uniek in de wereld en van onschatbare waarde

Mijnwerkers van het Russische bedrijf Alrosa hebben in een mijn in Siberië een wel heel bijzondere diamant gevonden: eentje met een holte waarin nóg een diamant zit. Volgens specialisten van Alrosa, een firma gespecialiseerd in de winning van uiterst kostbare en bikkelharde kristallen, is de dubbele diamant zeer waarschijnlijk de enige in zijn soort en om die reden van onschatbare waarde.

De bijzondere diamant werd gevonden in de Nyurba-mijn waar al jaren in een diepe groeve naar de kostbare edelstenen wordt gezocht. De mijnwerkers hebben al ontelbare diamanten in de streng beveiligde mijn gevonden. ,,Maar nog nooit een dubbele”, jubelt Alrosa-zegsman Oleg Kovalchuk in The Siberian Times. Volgens hem is de diamant zeer waarschijnlijk ongeveer 800 miljoen jaar geleden ontstaan.

Aanvankelijk was niet helemaal duidelijk of er daadwerkelijk een diamantje in de diamant zat. Met geavanceerde röntgenapparatuur werd dat in een laboratorium vastgesteld. Wetenschappers denken dat eerst de interne diamant is ontstaan en dat toen die begon te groeien en te vervormen, het kristal door een omhulsel is ingekapseld. ,,Een unieke creatie van Moeder Natuur”, aldus Kovalchuk. De dubbele diamant heeft ook al een naam gekregen: de Matroesjka naar de Russische houten poppen die in elkaar passen.