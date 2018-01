Deze foto's moet je gezien hebben

'IS stuurt Nederlandse en Belgische vrouwen terug voor terreur'

12:17 Islamitische Staat heeft één Nederlandse en twee Belgische vrouwen opgeleid om terug te keren voor een terreuraanslag. Dat zegt een Antwerpse IS'er die in Syrië is opgepakt. ,,Ze zijn getraind in explosieven en moeten die in Europa gebruiken", zo is volgens de Belgische krant Het Laatste Nieuws te lezen in een verhoor.