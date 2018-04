Deze foto's moet je hebben gezien

Alleen in Zweden en Engeland vallen minder doden in verkeer dan bij ons

13:45 Nederland blijft één van de meest verkeersveilige landen in Europa. Met ook vorig jaar weer 31 verkeersdoden per miljoen inwoners, eindigde ons land op een derde plaats na Zweden (25) en het Verenigd Koninkrijk (27). In heel de Unie vielen vorig jaar 25.300 verkeersdoden en raakten nog eens 135.000 mensen zwaar gewond.