Deze landen hebben nu de hoogste besmettingscijfers van heel Europa

Of dat betekent dat de omikrongolf over zijn piek is in Denemarken? Experts twijfelen. ,,Je kan dat hopen, maar ik ben er nog niet zeker van”, aldus Christian Wejse, het hoofd van de afdeling infectieziekten in het universitair ziekenhuis van Aarhus, in The Local. ,,Ik denk dat het nog wat te vroeg is om dat te zeggen.”



Patiënten met de omikronvariant verblijven wel minder lang in het ziekenhuis dan die met delta, zegt hij. ,,De meesten worden niet zo ziek en liggen vaak in het ziekenhuis door andere oorzaken”, klinkt het.



Premier Mette Frederiksen verklaarde optimistisch te zijn over komende maand. ,,Er zijn minder infecties en het aantal ziekenhuisopnames zit op een plateau”, zegt ze. ,,Ik denk dat we de winter vrij goed zullen doorkomen. Omikron is zichtbaar minder gevaarlijk, áls het aantal gevallen onder controle kan worden gehouden.”



Ook uit het Verenigd Koninkrijk komen hoopvolle berichten. Het land zou vandaag tussen Italië en Portugal staan op de ranglijst. Het aantal gevallen in de dagcijfers lijkt wel te dalen. Gisteren werden 141.472 nieuwe besmettingen geregistreerd, zaterdag waren het er nog 146.390, vrijdag 178.250, donderdag 179.756 en woensdag 197.747. Het gemiddelde aantal nieuwe besmettingen over een periode van zeven dagen loopt wel nog altijd lichtjes op (+6 procent).