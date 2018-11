Deze man beweert één van Amerika’s dodelijkste seriemoordenaars te zijn

Samuel Little (78) beweert één van de dodelijkste seriemoordenaars in de recente geschiedenis van de Verenigde Staten te zijn. Volgens Little, die al veroordeeld is voor drie moorden en gelinkt wordt aan dertig moorden, stelt dat hij ruim 90 mensen ombracht. De politie heeft voorlopig geen reden om aan zijn verklaringen te twijfelen.

Samuel Little is een carrièrecrimineel. Op zijn zestiende kwam hij voor het eerst in aanraking met justitie na een inbraak. Voor hij in 2014 voor de rest van zijn leven achter tralies belandde voor de moord op drie vrouwen in Californië in de jaren 80, had hij in totaal al 10 jaar in de cel gespendeerd, voor verschillende misdrijven. Hij leerde er boksen als de beste.

Gewurgd

Little richtte zijn dodelijk vizier altijd op vrouwen. En het begin van het einde voor zijn slachtoffers verliep ook meestal hetzelfde. Knock-out, met één klap. De bokskampioen in hem. Vervolgens wurgde hij de vrouwen, terwijl hij met zijn andere hand masturbeerde. Dan dumpte hij hun lichamen en verliet hij de stad. Op naar de volgende. Bijna vier decennia lang kon hij zijn gang gaan, tot hij besloot ‘met pensioen’ te gaan in 2005.



Pas in 2014 werd hij, deels, ter verantwoording geroepen voor zijn daden, met drie keer levenslang voor de moord op de drie vrouwen. Alle drie waren ze gewurgd teruggevonden, het DNA van Little was gevonden op hun kleding.

Praatgraag

In juli van dit jaar volgde een nieuwe moordbeschuldiging, voor het wurgen van een Texaanse vrouw in 1994. Vorige maand werd Little uit zijn Californische cel naar Texas overgebracht, om mee te werken aan het onderzoek naar de moordzaak. Daar volgde plots een bijzondere reeks bekentenissen.

,,De Texaanse ondervrager is erin geslaagd deze specifieke zaak te gebruiken als katalysator om vertrouwen en informatie te krijgen en mogelijk tientallen andere zaken op te lossen”, meldt openbaar aanklager van Ector County, Bobby Bland, in een statement. ,,Little beweert nu zelfs verantwoordelijk te zijn voor ruwweg 90 moorden sinds de jaren 70”.

Volledig scherm Samuel Little in de rechtbank in Los Angeles in 2013. © AP

Al match voor meer dan 30 dossiers

Zo bekende Little onder meer de moord op Brenda Alexander, een vrouw van 23 jaar oud. Haar naakte lichaam werd in 1979 gevonden op een onverhard weggetje in Phenix City. Little vertelde hoe hij met haar uit een dansclub was gekomen en zij in zijn auto was gestapt. ,,Hij wreef in zijn handen, lachte en zei: ‘Ik wist toen dat ze van mij was’”, verklaarde zijn ondervrager in Amerikaanse media over dat verhoor.

De politie luistert met veel aandacht naar wat de verdachte allemaal te zeggen heeft en volgt alles grondig op. Met resultaat. ,,Er is tot nu toe al een match voor meer dan 30 dossiers”, aldus Bland. ,,Voorlopig hebben we nog geen enkel stuk valse informatie van hem ontvangen.”

Mazen van het net

Naar eigen zeggen was Little tussen 1970 en 2005 actief in onder meer de Amerikaanse staten Texas, Florida, Georgia, Kentucky, Tennessee, Mississippi, Louisiana, Illinois, Ohio, California, Indiana, Arizona, New Mexico en South Carolina. Hij reisde door het land, terwijl hij onderweg vrouwen vermoordde.

Af en toe had justitie hem wel bijna te pakken. Maar door omstandigheden kwam hij er telkens onderuit als het ging om zaken van aanranding of moord. Dan werd hij vrijgesproken of kreeg hij slechts een lichte straf voor minder ernstige misdrijven. ,,Het is het gekste strafblad dat ik ooit heb gezien”, klonk het bij de openbare aanklager van Los Angeles in 2013. ,,Hij is telkens weer tussen de mazen van het net geglipt.”

Hoe dan ook, het lijkt erop dat Little de geschiedenisboeken kan ingaan. Als waar is wat wordt gevreesd, dan zou zijn aantal slachtoffers dat van de notoire seriemoordenaar Ted Bundy overtreffen - die gaf toe zeker 30 vrouwen tussen 1974 en 1978 te hebben omgebracht. Ook John Wayne Gacy streeft hij voorbij: die verkrachtte, folterde en vermoordde tussen 1972 en 1978 liefst 33 jongens.