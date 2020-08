Deze man voorspelt (bijna) altijd de juiste uitslag: ‘Biden wint van Trump’

Ruim 100.000 coronado­den, maar Bolsonaro is populair­der dan ooit

16 augustus Meer dan 100.000 doden zijn er in Brazilië gevallen door het coronavirus en al maanden komen er dagelijks meer dan duizend sterfgevallen bij. De economie stort in, er spelen talloze schandalen rond de familie van president Jair Bolsonaro en hij heeft slaande ruzie met de rechters van het hooggerechtshof. Maar de Braziliaanse president is nog nooit zo populair geweest als nu, blijkt uit een recente peiling.