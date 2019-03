Deze 'Nederlander' is minister in Irak

Verwoesten­de cycloon eist negentien levens in Mozambique

4:00 De cycloon Idai heeft in Mozambique al aan minstens negentien mensen het leven gekost. De havenstad Beira is zo goed als volledig van de rest van het land afgesloten en moet het zonder elektriciteit, telefoonlijnen of luchthaven stellen. Als gevolg van het natuurgeweld raakten ook meer dan zeventig mensen gewond in de provincie Sofala.