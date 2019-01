Dief steelt auto met peuter erin; meisje na zoektocht veilig in Londen teruggevonden

Een meisje van 17 maanden is veilig teruggevonden nadat ze enkele uren was vermist toen de auto waarin ze zat werd gestolen. Het voorval gebeurde in oost-Londen, toen haar oom bezig was de auto van haar vader te verkopen. De potentiële koper bleek een ordinaire dief te zijn en ging er met de auto vandoor toen hij zijn kans schoon zag.

De peuter was met haar oom meegegaan toen hij de auto van haar vader, een zwarte Audi A5, aan een belangstellende wilde verkopen. Volgens de vader leek er op dat moment geen vuiltje aan de lucht. ,,De koper klonk heel normaal aan de telefoon. Hij wilde alleen niet wachten tot ik terug was, dus heb ik mijn broer gevraagd of hij de auto aan hem kon laten zien.’’

Het meisje zat in de passagiersstoel toen de dief plots in de auto sprong en er op hoge snelheid vandoor ging. ,,De man zei dat hij de motor wilde checken en ging op de voorstoel zitten. Daarna is hij er meteen vandoor gegaan. Op dat moment, rond half vijf, kreeg ik een verwilderd telefoontje van m’n broer, dat ik de politie moest bellen omdat mijn auto gestolen was’’, zo vertelt de vader van het meisje tegen de BBC.

De politie nam de zaak meteen serieus en zette een grootschalige zoekactie op touw om het meisje en de auto terug te vinden. Enkele uren na haar verdwijning werd het meisje rond acht uur ‘s avonds gezond en wel teruggevonden in Ruskin Avenue in Newham, in het oosten van Londen.

Grote opluchting

Binnen de familie heerst grote opluchting dat het meisje snel is teruggevonden. ,,We zijn extreem opgelucht’’, zegt haar vader David (25). ,,Ze is perfect in orde. We hebben vandaag de nachtmerrie van elke ouder beleefd…’’ Haar oom zegt dat hij zich ‘herboren’ voelt. ,,Godzijdank. Ik voel me als herboren, duizend maal opluchting, alsof ik helemaal nieuw ben.’’