Dief stelt vrouw voor onmogelijke keuze: verkrachting, incest of dood

Nederland­se mountainbi­ker (62) zwaarge­wond bij ongeluk op afgelegen bergpad in Roemenië

21 september Een 62-jarige Nederlandse toerist is zwaargewond geraakt bij een ongeluk in het Roemeense Bucegigebergte. De man fietste met een groepje mountainbikers op een bergpad en kwam door nog onbekende omstandigheden ten val. Dat gebeurde op een nogal afgelegen plek, waardoor zijn redding nogal wat tijd in beslag nam, meldt persbureau Mediafax.