Dierenarts redt vijf eekhoorns die met staarten in de knoop raakten

Natuurbeschermers in de Amerikaanse staat Wisconsin hebben het leven gered van vijf piepjonge eekhoorns die met hun pluimstaarten in elkaar verstrikt waren geraakt. Een dierenarts was bijna een half uur bezig om de ten dode opgeschreven knaagdieren uit hun benarde positie te bevrijden.

Volgens de dierenbescherming in Wisconsin, die op Facebook melding maakte van het opmerkelijke geval, waren de eekhoorns er ernstig aan toe toen ze bij hun nest werden gevonden. ,,Hun staarten zaten muurvast in een Gordiaanse knoop: een ingewikkelde kluwen die in potentie onontwarbaar is'', staat er. De diertjes kwamen aan elkaar vast te zitten door lange grassprieten en stroken plastic die hun moeder had gebruikt als nestmateriaal.

Nadat ze waren gevangen, lukte het in eerste instantie niet de volledig in paniek geraakte eekhoorns te helpen. ,,De enige optie was om de vijf angstige slachtoffertjes samen onder narcose te brengen. Terwijl ze onder zeil waren, gingen de dierenarts en assistenten aan de slag met tangetjes en schaartjes om de staarten voorzichtig los te peuteren'', aldus de organisatie. ,,Het was bijna onmogelijk om te zien welke staart van welke eekhoorn was.'' In een paar gevallen moest in de huid van de staarten worden gesneden. ,,De knoop zat muur- en muurvast.''

De eekhoorns maken het naar omstandigheden goed en herstellen de komende dagen verder in een opvangcentrum. Daarna worden ze teruggezet in de vrije natuur. Het ingewikkelde nest dat de moeder had gebouwd, is inmiddels ontdaan van plastic en andere risicomaterialen. Zonder operatie hadden de eekhoorns niet lang meer geleefd. ,,De dieren gebruiken hun staarten voor balans en het reguleren van lichaamswarmte. In de knoop waren ze zeer waarschijnlijk opgegeten door roofdieren. Want vluchten met z'n vijven tegelijk is zo goed als onmogelijk.''

