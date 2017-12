Dijsselbloem krijgt 'superhervormer' als opvolger

Eurogroepvoorzitter Jeroen Dijsselbloem krijgt een Portugese opvolger. Half januari draagt Dijsselbloem na vijf jaar de voorzittershamer over aan de partijloze, maar linkse Mário Centeno, die komende zaterdag 51 jaar wordt. In de race om de toppost versloeg de Portugees vanmiddag op zijn slofjes zijn concullega’s uit Letland, Slowakije en Luxemburg.

Volgens diverse bronnen waren de kaarten halverwege vorige week al grotendeels geschud. Angela Merkel, Emmanuel Macron en hun Italiaanse collega Paolo Gentiloni zouden toen op de EU/Afrikatop in Abidjan alle drie de deur voor de Portugees al wijd open hebben gezet. Ook Spanje, zelf inzettend op een hoge ECB-post, koos voor de Portugees. De Nederlandse steun, zo wil een hardnekkig wandelgangengerucht, was zelfs al eerder afgekocht, in ruil voor Portugese steun om het Europese medicijnagentschap naar Amsterdam te verhuizen.

Doorslaggevende steun

Afgelopen weekend, op een partijcongres in Lissabon, verzekerde Centeno zich ook van de steun van de (meeste) sociaaldemocraten. Niet de Slowaakse sociaaldemocraat Peter Kazimir was hun favoriet, maar de partijloze Centeno. Zeker in de beeldvorming stond Kazimir de afgelopen jaren, net als Dijsselbloem, model voor een compromisloos harde aanpak van schuldenbeest Griekenland, en of dat nu terecht was of niet, nog eens zo’n rechtlijnige rechtse sociaaldemocraat, dat hoefde voor een flink deel van de partijkopstukken even niet. De drie andere kandidaten hadden daarmee het nakijken.

Kazimir leek er vanmorgen bij aankomst al niet erg meer in te geloven, en ook zijn liberale Luxemburgse collega Pierre Gramegna straalde de nederlaag bij voorbaat uit. ,,Ik doe mee om te winnen”, zei hij, en: ,,Ik ben redelijk optimistisch.” Maar beide keren zei zijn gezicht iets heel anders. In zijn nadeel was ook dat een andere Luxemburger al een hoge post in Brussel bekleedt: commissievoorzitter Jean-Claude Juncker. De Letse Dana Reiznice-Ozola was twee jaar geleden nog tegen de euro, niet echt een klein vlekje op haar cv, en eigenlijk alleen daarmee al kansloos.

'Consensuszoeker'

Quote Het is nu belangrijk onze kracht te tonen en onze instellingen te voltooien Mário Centeno Het verklaart waarom Mário Centeno vanmorgen zo super-ontspannen in Brussel aankwam. Hij presenteerde zich als ‘een consensuszoeker’, die de eurogroep met brede steun door de ‘zeer uitdagende agenda vóór ons’ wil loodsen. Nadrukkelijk weigerde hij zich te laten oormerken als Zuid-Europeaan. ,,Ik houd er niet van er zo naar te kijken. We zijn een grote economie, een grote muntzone, de grootste gemeenschappelijke markt ter wereld. Het is nu belangrijk onze kracht te tonen en onze instellingen te voltooien. Of je van het zuiden, noorden, oosten of westen bent, maakt niet uit.”

Zijn eigen directe omgeving presenteerde hem losser. Centeno was als student al penningmeester van het nationale rugbyteam, zo meldden ze deze krant met trots. En voor wat het waard is: ,,Hij speelde toen ook al op links.”

Hervormer

Voor de eurogroep zal belangrijker zijn geweest dat de ‘Ronaldo van de Ecofin’, zoals de ervaren en invloedrijke Duitse ex-minister van Financiën Wolfgang Schäuble Centeno ooit noemde, bekendstaat als een gedegen hervormer. Centeno trad twee jaar geleden toe tot de ultralinkse regering van António Costa en bewees sindsdien dat rode politiek niet per se potverteren is. In tegendeel, Portugal staat er, mede dankzij de nieuwe eurogroepvoorzitter, beter voor dan de afgelopen tien jaar nog het geval is geweest.