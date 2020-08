Diner met tachtig man nekt Ierse Eurocommissaris: ‘Regels zijn duidelijk’

OM: Geen vervolging China na aangifte Oeigoeren in Nederland

25 augustus Het Openbaar Ministerie heeft besloten geen strafrechtelijk onderzoek in te stellen tegen de Chinese overheid, die zich volgens aangiften van Oeigoeren in Nederland schuldig zou hebben gemaakt aan onder meer bedreiging, intimidatie, discriminatie, dwang en chantage. Zowel aangevers in Nederland als familieleden in China zouden daarvan de dupe zijn geworden.