Diplomatieke rel tussen Ecuador en Argentinië wegens gevluchte ex-minister

EU en VS bereiken doorbraak over subsidies groene technolo­gie

De Verenigde Staten zullen essentiële materialen voor groene technologieën die in de Europese Unie zijn gedolven of verwerkt behandelen alsof ze uit de VS komen. Dat hebben voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie en de Amerikaanse president Joe Biden afgesproken. Von der Leyen was op bezoek bij Biden in het Witte Huis.