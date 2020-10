‘Discussie rond spotprenten moet verplichte lesstof zijn’

Een Deense lerares die op Facebook had aangekondigd dat ook zij de omstreden cartoons van Mohammed in de klas wilde behandelen, is bedreigd. Ondertussen maakt een grote Deense krant zich sterk om de discussie rond de spotprenten tot verplichte leerstof te maken.

De onthoofding van de Franse leraar Samuel Paty in Frankrijk heeft tot extra veel ophef geleid in Denemarken. In dat land publiceerde vijftien jaar geleden dagblad Jyllans-Posten na een tekenwedstrijd een serie van twaalf spotprenten over Mohammed en de islam. Dat leidde tot woede en verontwaardiging bij een deel van de moslimgemeenschap. Eerst in Denemarken en West-Europa, daarna in moslimlanden wereldwijd. Een Deense collega van maatschappijleraar Paty wilde nu zijn fakkel overnemen maar na bedreigingen zou ze daarvan afzien. Een aanklacht is ingediend tegen degenen die haar op Facebook bedreigden, meldt de Deense krant Politiken.

Volgens een onderzoek van omroep DR onder bijna zeshonderd vakgenoten van Paty zou een vijfde van zijn Deense collega’s vinden dat de spotprenten wel degelijk moeten worden behandeld in de les. Bijna de helft van de docenten die op de enquête reageerden, maakt zich daarbij wel zorgen om de eigen veiligheid.

Volledig scherm Een supermarkt in Koeweit boycot deze week Franse producten vanwege in Frankrijk gepubliceerde spotprenten. © AFP

Een deel van de moslims ziet het als heiligschennis als Mohammed wordt afgebeeld; anderen waren destijds ook ziedend over het feit dat de profeet in sommige spotprenten werd gelinkt aan terrorisme. De rellen die volgden na de publicatie in Jyllans-Posten kostten vijftien jaar geleden wereldwijd aan ongeveer tweehonderd mensen het leven, schatte The New York Times. Er volgde toen ook een tijdelijk boycot van Deense producten door onder meer Saoedi-Arabië en Koeweit.

Toeristen uit Scandinavië durfden tijdelijk niet meer naar het Midden-Oosten. De Deense tekenaar Kurt Westergaard ontsnapte aan een moordaanslag door een Somalische moslim die later negen jaar celstraf kreeg. Meer verdachten werden gearresteerd en veroordeeld wegens het beramen van aanslagen op de tekenaar of de Deense krant die zijn werk had gepubliceerd.

Het Franse weekblad Charlie Hebdo publiceerde in 2006 ondanks protesten van Franse moslimorganisaties toch de Deense cartoons. Zeven jaar na die ophef zou Charlie Hebdo dat nog eens overdoen met de publicatie van een eigen serie, veel hardere spotprenten. Daarop drongen jihadisten de redactie binnen, waarbij ze twaalf medewerkers vermoordden. Samuel Paty werd een paar weken geleden vermoord door een moslimextremist omdat hij in zijn les aandacht besteedde aan de spotprenten van Charlie Hebdo en wat die teweeg brachten.

De Deense krant Politiken maakt zich nu sterk om de kwestie van de spotprenten tot verplichte lesstof te maken in het Deense openbare onderwijs, zodat docenten de gevoelige keuze niet hoeven te maken. ‘Het is een cruciaal onderdeel van onze protestantse traditie dat we religieuze autoriteiten en dogma’s kritisch benaderen, zonder de religie weg te spoelen met het badwater. Op school moet men leren kritisch te zijn op onze eigen geschiedenis, religie en cultuur, maar ook op anderen’, schrijft de krant.