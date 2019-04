Disney opent eind augustus Star Wars-gebied: luchtfoto’s geven een voorproefje

De fans kunnen in een rotsachtige landschap rondlopen waar gebouwen en ruimteschepen in het Star Wars-thema te bewonderen zijn. Ook zijn er twee hoofdattracties. In de eerste krijgen de gasten de controle over de Millennium Falcon en volbrengen ze een geheime missie. De bestuurder kiest zelf waar hij heen vliegt. In de andere attractie kom je in een gevecht terecht tussen de First Order en de Resistance. Daarnaast komen in het park de Star Wars-personages tot leven.