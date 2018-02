Disneyland Parijs gaat ingrijpend uitbreiden

VideoTwee miljard euro: zo veel geld gaat Disneyland Parijs de komende jaren pompen in een ingrijpende uitbreiding van het bekende themapark. Dat heeft Robert A. Iger gezegd, de CEO van The Walt Disney Company.

Het Walt Disney Studios Park zal drie nieuwe zones krijgen rond de thema’s Marvel, Frozen en Star Wars. Er komt een hele reeks nieuwe attracties en extra live entertainment.

De mededeling werd gedaan in het Palais de l’Elysée in Parijs, samen met de Franse president Emmanuel Macron. Het gaat om het meest ingrijpende ontwikkelingsplan sinds de opening van het park in 1992. De veranderingen zullen zichtbaar worden vanaf 2021. Details werden nog niet vrijgegeven. Wel is er een simulatie gemaakt van hoe het nieuwe park er gaat uitzien.

Het Walt Disney Studios Park zal drie nieuwe zones krijgen rond de thema's Marvel, Frozen en Star Wars.

Marvel

Eerder deze maand kondigde Disneyland Parijs al plannen aan voor een nieuwe attractie rond het thema Marvel. Die komt in de plaats van de Rock ‘n’ Roller Coaster Starring Aerosmith.

In 2020 opent het resort ook de deuren van Disney’s Hotel New York – The Art of Marvel, een nieuwe versie van Disney’s Hotel New York, dat bezoekers ontvangt in de wereld van Iron Man, The Avengers en Spider-Man.

,,Het resort is nu al de belangrijkste toeristische bestemming in Europa. Met de ingrijpende uitbreiding die we vandaag hebben aangekondigd, zullen we nog meer geliefde personages en verhalen introduceren om zo nieuwe terreinen, attracties en entertainment te creëren. Zo tillen we niet alleen de ervaring van de gasten tot een hoger niveau, maar scheppen we ook nieuwe kansen voor het toerisme in deze dynamische streek”, aldus Iger.

Disneyland Parijs ontving sinds 1992 al meer dan 320 miljoen bezoekers en is goed voor 6,2 procent van de Franse toerisme-inkomsten. Het park telt meer dan 16.000 werknemers van 100 verschillende nationaliteiten.

Ondanks al die bezoekers maakt het attractiepark nog steeds officieel geen winst. Slechts zes jaargangen werd er winst geboekt.

Disneyland gaat ingrijpend veranderen.