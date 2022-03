Dit gebeurde er vannacht: ‘aanslag op Zelenski verijdeld’ en ‘echte’ dodental Russen even online

Volgens de Oekraïense regering hebben Russische spionageteams sinds de start van de oorlog al verschillende malen geprobeerd om Kiev te bereiken en Zelenski te elimineren. Ondertussen werden gisteravond nieuwe luchtaanvallen gemeld uit de hoofdstad. Burgemeester Vitali Klitschko zei dat sinds het begin van de oorlog nu 65 burgers zijn gedood bij luchtaanvallen. Volgens de VN zijn in heel Oekraïne nu 925 burgers omgekomen.

De Russische pro-Kremlin krant Komsomolskaja Pravda heeft vannacht veel aandacht gekregen nadat een gedeelte uit een bericht werd verwijderd. Daarin was abusievelijk of moedwillig gemeld dat grote aantallen Russische militairen in Oekraïne zijn gesneuveld. In het online-artikel van gisteren, waarin het Russische ministerie van Defensie werd geciteerd, stond dat 9861 soldaten zouden zijn omgekomen sinds het begin van de oorlog en 16.153 gewond waren geraakt. Dat zijn er aanzienlijk meer dan de 498 die tot nu toe door Moskou officieel werden bevestigd. Het bericht werd na korte tijd aangepast. Volgens experts leken het echte cijfers en zou het aantal Russische doden zelfs nog hoger liggen aangezien gesneuvelden onder pro-Russische rebellen, Russische huurlingen en Tsjetsjeense strijders niet in de statistieken van het ministerie van Defensie zouden vallen.

Volledig scherm Vernietigde Russische tanks in de buurt van de oostelijke stad Soemi. © via REUTERS

Demonstranten

Volgens Oekraïense bronnen heeft het Russische leger op demonstranten geschoten in de bezette stad zuidelijke stad Cherson. ,,Ze schoten op mensen die vreedzaam en ongewapend kwamen demonstreren voor vrijheid, voor onze vrijheid’, aldus president Zelenski in zijn nachtelijke video. Daarna werden videobeelden vrijgegeven van een gewonde oudere man die een armband draagt ​​in de kleuren van de Oekraïense nationale vlag. Andere mensen schieten de man te hulp. Op de grond is bloed te zien, terwijl op de achtergrond continu geweerschoten te horen zijn.

Rusland beweert dat het verwoeste winkelcentrum Retroville in het noordwesten van Kiev in werkelijkheid niet meer werd gebruikt als winkelcentrum maar dienst deed als wapendepot. ‘Meerdere raketwerpers en een opslagbasis voor hun munitie werden daar vernietigd met precisiewapens voor de lange afstand’, aldus een verklaring van het Russische ministerie van Defensie. Verslaggevers van persbureau AFP zagen zes lichamen die uit het puin waren gehaald. Naar verluidt waren dat mannen in militaire kledij. Ook zouden bij de supermarkt overblijfselen van gepantserde voertuigen zijn gezien.

Het Amerikaanse ministerie van Defensie beschuldigt Russische eenheden van het plegen van oorlogsmisdaden in Oekraïne. Het Pentagon laat weten te helpen bij het verzamelen van bewijs daarvan en stelt dat het Kremlin willekeurige aanvallen uitvoert als onderdeel van een opzettelijke strategie in het conflict. ,,We zien zeker duidelijk bewijs dat Russische troepen oorlogsmisdaden plegen en we helpen met het verzamelen van bewijs daarvoor”, zei Pentagon-woordvoerder John Kirby tijdens een persconferentie. Hij wees erop dat er onderzoeken lopen en dat het ministerie daar een bijdrage aan gaat leveren.

Volledig scherm Recente beelden van de raketaanvallen in Marioepol. © via REUTERS

Deal

President Zelenski herhaalde vannacht dat hij bereid is om een deal met Rusland te sluiten. In ruil voor de toezegging van Oekraïne om geen lid te worden van de Navo moeten de Russen zich terugtrekken uit Oekraïne. Maar van een overgave van de Oekraïense steden kon geen sprake zijn. Bovendien zou hij elke deal met de Russen voorleggen aan de Oekraïense bevolking, in een referendum.

In een video die op Telegram werd geüpload meldde hij met premier Mark Rutte en de Franse president Emmanuel Macron te hebben gesproken om aanstaande topontmoetingen in Europa te coördineren. Zelenski: ,,We stemmen onze standpunten af ​​aan de vooravond van belangrijke topontmoetingen in Europa. Op 24 maart vinden de bijeenkomsten plaats van de G7, de staatshoofden en regeringsleiders van de NAVO en de Europese Unie. Ons standpunt zal zeker duidelijk worden. Het zal, geloof me, nadrukkelijk duidelijk zijn.”

Omdat de burgemeester van Boryspil een nieuw Russisch offensief vreest, heeft hij de burgerbevolking opgeroepen de stad te verlaten. De oproep tot evacuatie werd gedaan om puur militair-tactische redenen, zei Volodymyr Borisenko. ,,De ervaring in andere steden heeft geleerd dat het werk van de verdedigers makkelijker is als er minder burgerbevolking in de stad is. Er is geen reden om in de stad te blijven, er wordt al gevochten in het gebied.” Boryspil, met bijna 60.000 inwoners, ligt bijna 30 kilometer ten zuidoosten van Kiev.

Mensenhandel



De Duitse politievakbond GdP heeft opgeroepen tot het instellen van beschermingszones rond treinstations waar oorlogsvluchtelingen uit Oekraïne aankomen. Op verschillende plekken zouden criminelen jonge vrouwen en kinderen hebben geronseld, aldus GdP-voorzitter, Andreas Roßkopf, vandaag in de Duitse krant Rheinische Post. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken Nancy Faeser had al aangekondigd dat er extra politie aanwezig zou zijn om te voorkomen dat mensensmokkelaars en zedendelinquenten toeslaan. Oekraïense vrouwen en kinderen krijgen onderdak aangeboden maar kregen vervolgens te maken met seksuele uitbuiting, gedwongen prostitutie of mensenhandel.