Dit gebeurde er vannacht: Eerste explosies bij Lviv, Zelenski waarschuwt ‘verraders’ na ontvoering burgemeester

Russische troepen hebben de druk op de Oekraïense hoofdstad Kiev verder verhoogd en aanvallen op steden in het zuiden van het land opgevoerd. Voor het eerst sinds het begin van de oorlog komen er nu ook berichten over explosies uit de westelijke stad Lviv, zo'n 70 kilometer van de grens met Polen.

De stad zou zondagmorgen vroeg zijn opgeschrikt door meerdere explosies. Volgens Oekraïense media ging het om inslagen van afgevuurde raketten. De sirenes van het luchtalarm loeiden en inwoners werden opgeroepen in schuilkelders te blijven. Een verslaggever van de krant Die Welt meldde vlak voor 06.00 uur drie explosies kort na elkaar. ‘Het klonk nog best ver weg maar was de eerste keer dat ik ze hoorde. Sirenes van het luchtalarm waren twee uur eerder afgegaan’, meldde hij op Twitter. De explosies waren ook in Polen te horen, meldde een Duitse verslaggeefster vanuit Przemysl.

Lviv gold tot nu toe als toevluchtsoord voor veel Oekraïense vluchtelingen. Veel westerse landen verplaatsten hun ambassadeteams vlak voor of na het begin van de Russische invasie vanuit Kiev naar deze ‘veilige’ stad, om ze later van daaruit naar de andere kant van de grens met Polen te verhuizen.

Militaire basis

Het regionale militaire bestuur meldde een luchtaanval op een Oekraïense legerbasis in Javonov, zo’n 25 kilometer van de Poolse grens. ,,De bezetters hebben een luchtaanval uitgevoerd op het Internationaal Centrum voor Vredeshandhaving en Veiligheid’’, zei woordvoerder Anton Mironovich van de academie van landstrijdkrachten van het Oekraïense leger tegen persbureau Interfax-Oekraïne. ,,Volgens voorlopige gegevens vuurden ze acht raketten af. In eerste berichten is geen sprake van doden maar informatie over gewonden wordt nagetrokken', aldus de zegsman.

Een getuige zei tegen persbureau Reuters negentien ambulances met loeiende sirenes te hebben zien wegrijden van de militaire basis. Zeven andere zouden naar de basis zijn gereden. Daar worden sinds 1995 militairen opgeleid voor vredesmissies. Volgens de Oekraïense minister van Defensie Oleksi Reznikov werken er ook buitenlandse militaire instructeurs maar is het niet duidelijk of die er aanwezig waren op het moment van de luchtaanval.

In vrijwel alle Oekraïense regio’s loeiden afgelopen nacht de sirenes van het luchtalarm, meldde The Kyiv Independent. Behalve in Lviv was dat volgens de krant het geval in onder andere Kiev, Charkov, Odessa, Rivne, Kramatorsk, Zjytomyr, Zaporizja, Soemi en Dnipro. Inwoners werden opgeroepen naar de dichtstbijzijnde schuilkelder te gaan. Het is niet duidelijk of er ook explosies waren in deze steden.

Collaborateurs

De Oekraïense president Volodimir Zelenski waarschuwde mogelijke collaborateurs in zijn nachtelijke videoboodschap voor samenwerking met de Russen. Daarbij noemde hij als voorbeeld de burgemeesterswissel in de door Russische troepen bezette stad Melitopol in het zuiden. Voormalig gemeenteraadslid Halyna Danilchenko riep zichzelf volgens lokale media uit tot burgemeester na de ontvoering van haar voorganger door Russische militairen, vrijdag. Ivan Fedorov zou hebben geweigerd samen te werken met de bezetters.

Volgens het online tijdschrift Ukrajinska Pravda kondigde Danilchenko aan dat ze een ‘comité van volksafgevaardigden’ zou oprichten om de stad te besturen en ‘Melitopol terug te brengen naar de normale staat', blijkbaar in het belang van de Russen. Ze noemde demonstranten tegen de Russische troepen ‘extremisten’.

,,Iedereen die zich laat verleiden door aanbiedingen van de Russische bezetter, tekent zijn eigen vonnis’’, waarschuwde Zelenski in zijn videoboodschap. ,,Dat vonnis luidt dat ze de ruim 12.000 bezetters volgen die niet op tijd begrepen waarom Oekraïne niet zou mogen worden aangevallen.’’ Hij zinspeelde op de meer dan 12.000 Russische soldaten die volgens Oekraïense bronnen tot dusver zijn omgekomen in de oorlog. Het cijfer kan niet onafhankelijk worden geverifieerd. Zelenski zei dat Oekraïne niemand zal vergeven, niet zal vergeten en iedereen zal vinden en verantwoordelijk zal houden.

In de bezette havenstad Cherson zochten Russische soldaten volgens hem naar iemand die ze konden omkopen om een ​​’Volksrepubliek Cherson’ te stichten. Hij beschuldigde de Russen ervan lokale politici te chanteren en afgevaardigden onder druk te zetten. Daarbij herhaalden ze de ‘treurige ervaring van de vorming van pseudo-republieken’, zei de president doelend op onder meer het in 2014 bezette schiereiland Krim.