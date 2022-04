Dit gebeurde er vannacht: explosies in Kiev en Lviv, Zelenski eist ‘vernietigende’ sancties

Paaszaterdag is in het grootste deel van Oekraïne begonnen met een luchtalarm. De sirenes gingen al vroeg in de nacht af. In de hoofdstad Kiev en in de westelijke stad Lviv waren volgens plaatselijke media explosies te horen.

Er is nog geen officiële bevestiging van de explosies. Persbureau Reuters kon de berichten niet meteen verifiëren. Volgens Oekraïense bronnen voerde Rusland een luchtaanval uit op een vliegveld bij de stad Oleksandrija in de centraal gelegen regio Kirovohrad. Reddingswerkers zijn druk bezig, schreef burgemeester Serhiy Kuzmenko op Facebook. Er is nog geen informatie over schade of slachtoffers.

Bij artilleriebeschietingen in het industriegebied van de oostelijke stad Charkov kwamen volgens Oekraïne zeker tien mensen om het leven. Onder de slachtoffers is een zeven maanden oude baby, zo maakte het Openbaar Ministerie vrijdagavond laat op Facebook bekend. Minstens 35 mensen raakten gewond. Verschillende woongebouwen aan de oostrand van de stad werden eveneens beschadigd of vernietigd. De informatie kon niet onafhankelijk worden geverifieerd. De autoriteiten hadden de bevolking opgeroepen alleen de straat op te gaan als het echt nodig was.

De Oekraïense autoriteiten gaan ervan uit dat de aanvallen een vergelding zijn voor het verlies van de Moskva, het vlaggenschip van Ruslands Zwarte Zeevloot. Het 186 meter lange raketschip werd donderdag volgens Oekraïne geraakt door twee Neptunus-raketten en zonk daarna. Het Pentagon bevestigde dat. Volgens Rusland raakte de kruiser zwaar beschadigd door een brand en zonk het schip tijdens een storm terwijl het naar een haven werd gesleept.

Sancties

De Oekraïense president Volodimir Zelenski heeft opnieuw opgeroepen tot strengere sancties tegen Moskou. ,,Het volgende sanctiepakket tegen Rusland moet het volledig opgeven van Russische olie omvatten”, zei hij in zijn nachtelijke videoboodschap. Zelenski noemde de huidige strafmaatregelen tegen Rusland ‘ernstig’ maar niet voldoende. ,,We eisen strengere, meer destructieve sancties.” Geld voor energie uit Rusland is eigenlijk geld voor de vernietiging van de democratie, aldus Zelenski. De oorlog kan ook worden verkort als Kiev snel alle benodigde wapens krijgt.

Zelenski ziet zijn land geconfronteerd met enorme uitdagingen op plaatsen waar Russische eenheden zijn vertrokken of verdreven. De autoriteiten gaan volgens hem door met het herstellen van het normale leven daar. De omvang van het werk is ‘echt enorm’.

Mijnen ruimen

,,In 918 dorpen en steden van verschillende grootte moeten mijnen worden geruimd en daarna moet de levering van elektriciteit, water en gas worden hersteld. Minstens 1018 onderwijsinstellingen zijn beschadigd of verwoest’’, zei Zelenski. De informatie kon niet onafhankelijk worden geverifieerd.

Politie, postkantoren en lokale autoriteiten hervatten volgens de president hun werkzaamheden. In de regio Soemi in het noordoosten van het land zijn weer treinverbindingen tot stand gebracht of binnenkort operationeel met de stad Chernihiv in het noorden. ,,In 338 van de ruim 900 dorpen en steden is tot dusver een humanitaire staf opgericht voor onder andere medische noodhulp’’, sprak Zelenski.

Het Russische leger heeft zich inmiddels teruggetrokken uit het gebied rond de hoofdstad Kiev om zich te hergroeperen voor een offensief in het oosten en zuiden van Oekraïne. Die aanval wordt binnenkort verwacht.

