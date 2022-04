Dit gebeurde er vannacht: Russen vallen Odessa aan, gruwelijke beelden uit regio rond Kiev

Al eerder dit weekend leek duidelijk te worden dat de Russen zich langzaam maar zeker terugtrekken van de belegerde hoofdstad Kiev. Volgens Russische generaals was de oostelijke regio Donbas, met daarin de separatistische ‘volksrepublieken’ Donetsk en Loehansk, altijd al het belangrijkste doelwit van de invasie. Waarnemers denken dat het de Russen vooral niet is gelukt om Kiev in te nemen. De gewijzigde Russische strategie betekent volgens Zelenski dat Oekraïne zijn troepen elders moet versterken. ,,We weten dat onze vijand reserves heeft klaarstaan om de druk in het oosten op te voeren”, zo zei hij in zijn toespraak van vannacht.

Odessa

Nu Oekraïne volgens president Zelenski terrein heeft veroverd rond Kiev en in de noordelijke regio Tsjernihiv, hebben de Russen hun focus blijkbaar ook verschoven naar het strategisch gelegen Odessa. Het is nog niet bekend wat het doelwit was van de aanvallen op de stad, die helemaal in het zuidwesten ligt, vlakbij Moldavië en Roemenië. Er wonen ongeveer een miljoen mensen. Op beelden zijn grote zwarte rookpluimen te zien, mogelijk van een geraakt brandstofdepot.

Zelenski vroeg het Westen opnieuw om meer wapens, waaronder antiraketsystemen. Dit is bijna een dagelijks ritueel geworden. De president vindt dat de bondgenoten te weinig over de brug komen. Hij wil niet alleen meer en zwaardere wapens, maar ook strengere sancties. De president haalde fors uit naar de Hongaarse premier Viktor Orbán: ,,Die spreekt zo ongeveer als enige in Europa openlijk zijn steun uit voor Vladimir Poetin. Ik ben hier eerlijk in, en dat zou Orbán ook moeten zijn. Die eerlijkheid is hij blijkbaar kwijtgeraakt in zijn contacten met Moskou.”

Dode burgers

Intussen komen er gruwelijke beelden naar buiten uit de gebieden rond Kiev die door de Russen zijn verlaten. Op foto's zijn lichamen van burgers te zien, die zijn doodgeschoten met een zak over hun hoofd. Volgens Anatoli Fedoruk, de burgemeester van de stad Bucha, zijn er al 280 mensen begraven in een massagraf. Er zouden overal lijken liggen, zelfs van kinderen. ,,AL deze mensen zijn doodgeschoten, vermoord met een schot in het achterhoofd", zei hij tegen het Franse persbureau AFP. ,,En dat terwijl ze een witte armband droegen om te laten zien dat ze ongewapend waren.”

Een verslaggever van de BBC zag in Bucha ‘zeker 20 mannen’ op straat liggen, dood en met vastgebonden handen. Russische soldaten zouden er huizen geplunderd hebben, terwijl de bewoners in de schuilkelders zaten. Ook zijn er berichten dat Russische tanks kinderen als menselijk schild hebben gebruikt. Volgens de Oekraïense mensenrechtenombudsman Liudmila Denisova is dit gebeurd in de regio's Sumi, Kiev, Tsjernihiv en Zaporizja.

Onderhandelingen

De hoop op een snelle vredesovereenkomst is echter nog altijd levend. De Oekraïense hoofdonderhandelaar zei zaterdag dat er inmiddels zoveel vooruitgang is geboekt in de besprekingen dat er wellicht een persoonlijke ontmoeting tussen de presidenten Zelenski en Poetin in het verschiet ligt. De Russen zouden een aantal voorstellen van Oekraïne geaccepteerd hebben. Alleen over de status van de Krim (in 2014 geannexeerd door Rusland) zou nog geen overeenkomst zijn. Het Kremlin heeft echter nog niet gereageerd op deze berichten. De Russische hoofdonderhandelaar zei vrijdag nog dat er alleen een akkoord kan komen als Oekraïne de Krim aan de Russen laat en de ‘volksrepublieken’ Donetsk en Loehansk als onafhankelijk erkent.

Litouwen maakte zaterdagavond bekend dat het stopt met het invoeren van gas uit Rusland. De Baltische EU-lidstaat wil alle ‘energiebanden met de agressor’ verbreken. ,,En als wij dat kunnen, kan de rest van Europa dat ook”, aldus president Gitanas Nauseda via Twitter. Het land is al 10 jaar bezig om zijn afhankelijkheid van Russisch gas af te bouwen.

