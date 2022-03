Dit gebeurde er vannacht: Russische tanks schieten op kerncentrale, brand geblust

Delen van de belangrijkste Oekraïense elektriciteitscentrale, bij de stad Zaporizja in het zuiden van het land, stonden vannacht ​​in brand na raketaanvallen. Rond half zes meldde de brandweer dat het was gelukt het vuur te blussen.

Volgens het Internationaal Agentschap voor Atoomenergie in Wenen zijn er geen ‘essentiële faciliteiten’ van de kerncentrale beschadigd. Er zijn geen slachtoffers gevallen.

Maar de risico’s zijn groot, want Europa’s grootste kerncentrale aan de rivier de Dnjepr ligt onder vuur van Russische tanks, aldus de Oekraïense president Zelenski. De kerncentrale is met zes reactoren de grootste van Europa. ,,Er is er maar één ontploft in Tsjernobyl. Je weet nog hoe dat eindigde”, waarschuwde Zelenski vannacht, refererend aan de kernramp bij Tsjernobyl in Oekraïne die in 1986 de wereld deed schrikken. Na de ontploffing van een reactorblok van de centrale verspreidden radioactieve stoffen zich gedurende meerdere dagen over grote delen van Europa.

De aanval op de kerncentrale past in de huidige strategie van het Russische leger, die volgens militaire analisten neerkomt op het vernietigen van alles wat te maken heeft met water, gas en licht. Oekraïne moet op zwart. Zo hoopt men het verzet van de Oekraïners te breken en een machtswisseling te forceren.

Dat gaat samen met offensieven in het zuiden en oosten en de omsingeling van steden zoals Marioepol in het zuiden. Deze stad is van strategische belang als schakel tussen de eerder geannexeerde Donbas en de Krim. Bovendien zou Marioepol een extreemrechtse militie huisvesten, de Azov Brigade. Volgens de Russische president een bewijs van fascisten en nazi’s in Oekraïne waarmee hij dit grote offensief mede rechtvaardigt.

‘Geen vooruitgang’

In een bulletin dat rond middernacht op Telegram werd gepubliceerd, verklaarde de Oekraïense militaire staf dat de Russische strijdkrachten donderdag ‘geen militaire vooruitgang van betekenis’ hebben geboekt. Ondanks de aanhoudende bombardementen. Volgens de waarnemingen van het Oekraïense leger concentreerden de Russische eenheden zich op het veiligstellen van voorraden voor hun eigen troepen.

Volledig scherm De kerncentrale van Zaporizja (archieffoto). F © AP

Russische eenheden zouden vannacht hebben getracht de voorstad Hostomel bij Kiev in te nemen. Het Oekraïense luchtmachtcommando meldt op Facebook dat drie Russische SU-30cm-, SU-34- en SU25-vliegtuigen zouden zijn neergeschoten, evenals een aantal helikopters. Deze informatie kan niet worden geverifieerd. De Russische president Vladimir Poetin lijkt niet gevoelig voor oproepen de aanvallen op steden te staken. In een televisietoespraak zei hij dat de Russische militaire operaties in Oekraïne volgens plan verlopen en prees de soldaten die voor Rusland vechten als ‘helden’. Hij beloofde ruimhartige financiële compensatie voor families van tijdens de invasie gesneuvelde soldaten.

Poetin greep de gelegenheid ook aan voor een reeks beschuldigen tegen Oekraïense troepen die ‘duizenden buitenlandse burgers gegijzeld houden en als menselijke schilden gebruiken’. Ook zou het Oekraïense leger Russische krijgsgevangenen hebben gemarteld. De zogenoemde humanitaire corridors, waardoor Oekraïense burgers kunnen vluchten, zouden door Oekraïners zelf worden geblokkeerd, aldus Poetin. ,,We zijn in oorlog met neonazi’s. Ik zal nooit mijn overtuiging opgeven dat Russen en Oekraïners één volk zijn.” De delegaties van Oekraïne en Rusland zijn voor komende maandag een derde ronde van overleg overeengekomen. Ook de tweede ronde gisteren in Belarus leverde niet de resultaten op waarop Oekraïne had gerekend, zei een Oekraïense onderhandelaar.

Over de zogenoemde humanitaire corridors, waardoor burgers kunnen vluchten, zijn wel afspraken gemaakt, aldus de gezant.

Bekijk hier onze video’s over de oorlog in Oekraïne: