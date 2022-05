Dit gebeurde er vannacht: VS steunt Oekraïne met 40 miljard en frontvrouw Pussy Riot ontsnapt

Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft afgelopen nacht een militair hulppakket van maar liefst 40 miljard dollar (38 miljard euro) goedgekeurd om Oekraïne te steunen in de strijd tegen de Russische invasie. Het geld wordt ingezet voor wapens, militaire operaties in Europa en humanitaire programma's.

Het plan kreeg met 368 stemmen voor en slechts 57 tegen overweldigende steun. De verwachting is daarom dat ook de Senaat, die donderdag stemt, het voorstel in grote meerderheid zal aannemen.

Het door het Huis goedgekeurde Oekraïne-hulppakket gaat aanzienlijk verder dan de 33 miljard dollar waarop president Joe Biden had ingezet. Het totaal van de toegekende 40 miljard dollar komt neer op ruim 5 procent van het totale defensiebudget van de VS (782 miljard dollar). Sinds de Russische invasie steunen de Amerikanen de Oekraïense strijdkrachten met voornamelijk militair materieel. Daarvoor werd tot nu toe zo'n 4,5 miljard dollar uitgetrokken. Het nieuwe hulppakket ter waarde van 40 miljard gaat hier dus ver overheen. De investering is volgens Nancy Pelosi, voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, essentieel. ,,Niet alleen essentieel om Oekraïne te helpen zijn natie te verdedigen, maar ook om de democratie voor de wereld te verdedigen”, aldus Pelosi.

Het wetsvoorstel behelst onder meer 11 miljard dollar aan wapens en uitrusting die rechtstreeks vanuit Amerikaanse militaire voorraden aan Oekraïne worden overgedragen. Het pakket omvat ook bijna 20 miljard dollar voor het ministerie van Defensie. Het Pentagon zal dit bedrag grotendeels gebruiken om het Oekraïense leger te bewapenen. Nog eens 3,9 miljard wordt vrijmaakt voor meer troepeninzet en andere militaire operaties in Europa om de Navo te versterken. Ook bevat de wet financiering voor verschillende humanitaire programma’s.

Buitenlandse bemoeienis

De Russische president Vladimir Poetin waarschuwde al meerdere keren dat ‘Rusland onmiddellijk zal reageren in het geval van buitenlandse bemoeienis.’ Ook buitenlandminister Sergej Lavrov nam eerder grote woorden in de mond over Navo-lidstaten die Oekraïne militair steunen. Hij verkondigde vorige maand zelfs dat er ‘een reëel gevaar is dat er een derde wereldoorlog komt’. Daarna matigde Lavrov zijn toon en zei hij dat Rusland zichzelf niet in oorlog beschouwt met de Navo. De vraag is nu hoe Moskou deze keer gaat reageren op het gigantische steunpakket vanuit Washington.

Ondertussen gaat de oorlog in het oosten en zuiden van Oekraine onverminderd door. Bij nieuwe Russische aanvallen in de buurt van de Zuidoost-Oekraïense stad Zaporizja zijn gisteravond zeker één dode en acht gewonden gevallen. Volgens de regionale overheid werden voornamelijk woongebouwen geraakt. Door de hevigheid van de beschietingen werd de levering van humanitaire hulp aan de stad tijdelijk onderbroken. De informatie kon niet onafhankelijk worden geverifieerd. En ook de havenstad Odessa heeft het de laatste dagen zwaar te verduren door raketinslagen.

Heroveringen

De Oekraïense president Volodimir Zelenski heeft de ‘bovenmenselijke kracht’ van de Oekraïense troepen geprezen in hun strijd tegen het binnengevallen Russische leger. Dat deed hij in zijn dagelijkse videoboodschap, waarin hij ook opmerkte dat Oekraïners strijden tegen ‘wat ooit beschouwd werd als het op een na sterkste leger ter wereld’.

Ook verwees Zelenski naar eerder dinsdag verschenen rapporten van de Oekraïense militaire leiding over terreinwinst in de buurt van de Oost-Oekraïense stad Charkov. Daar zou het leger dorpen hebben heroverd op Russische troepen en een tegenoffensief hebben ingezet dat een verschuiving in het momentum van de oorlog zou kunnen betekenen: ze zou de opmars van Rusland in Oost-Oekraïne zijn gestopt.

De bezetters worden volgens Zelenski ‘geleidelijk’ verdreven uit het noordoosten van het land, dat sinds het begin van de oorlog voortdurend wordt gebombardeerd. ,,Al onze steden zullen worden bevrijd”, voorspelde de president: ,,Cherson, Melitopol, Berdjansk. Marioepol en alle andere steden.”

Tegelijkertijd weigert Zelenski in dit stadium van de oorlog ‘enig gevoel van euforie of buitensporige emoties’ toe te laten. ,,Het is niet nodig om morele druk te creëren waardoor wekelijks of zelfs dagelijks bepaalde overwinningen worden verwacht”, zei hij.

Het Azovstal-bataljon dat vastzit in de staalfabriek in Marieopol heeft op Telegram foto’s geplaatst, die soldaten zouden laten zien die zich in het complex schuilhouden. Het gaat om gewonde militairen, bij sommigen zijn ledematen geamputeerd. Het bataljon doet een dringende oproep richting de VN en het Rode Kruis om te helpen de gewonde soldaten uit het complex te krijgen. Hun open wonden kunnen amper worden verzorgd en er is een groot tekort aan voedsel. Hoeveel strijders zich nog in en rond het complex bevinden, is niet duidelijk.

Pussy Riot

Dan een opmerkelijk bericht uit Litouwen. Maria Aljochina, de bekende activiste van de Russische punkband Pussy Riot die dinsdag Rusland ontvluchtte, blijkt naar Litouwen te zijn uitgeweken. Ze kon ontsnappen ondanks dat ze onder politietoezicht stond, meldt haar advocaat. Eerst wist ze uit huisarrest te ontkomen door zich te vermommen als maaltijdbezorger, daarna vluchtte ze met hulp van vrienden via Belarus naar Litouwen, beschrijft ze in een interview met The New York Times.

De 33-jarige Aljochina, die gezien wordt als de leider van Pussy Riot, bevindt zich nu op een geheime locatie in de Litouwse hoofdstad Vilnius. Dat ze wist te ontkomen laat volgens haar zien hoe chaotisch de situatie in Rusland momenteel is, zo zei ze in hetzelfde interview met de Amerikaanse krant. Aljochina was in februari gearresteerd, waarna ze onder toezicht was geplaatst. Het was de zoveelste stap van de Russische overheid tegen een lid van de groep die uiterst kritisch is over de machthebbers in het Kremlin.

Aljochina had eerder opgeroepen tot demonstraties voor een gevangengenomen tegenstander van het regime, Aleksej Navalny. Kort daarna ging ze in hongerstaking. In 2012 kreeg ze twee jaar strafkamp omdat ze in een kerk met een zogeheten punkgebed had geprotesteerd tegen president Vladimir Poetin.

