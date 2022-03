Dit gebeurde er vannacht: Zelenski bedankt ‘protestheldin’ Marina

,,Ik bedank alle Russen die het aandurven de waarheid te vertellen en vechten tegen het verspreiden van leugens, in het bijzonder de vrouw die het aandurfde een protestbord te laten zien tijdens het nieuws.’’ Om te voorkomen dat Rusland volgens Zelenski verandert in staat met Noord-Koreaanse trekjes, is het volgens hem zaak dat meer Russen opstaan en tegen de regering in opstand komen.

Bijna alle (buitenlandse) media besteden aandacht aan ‘protestheldin’ Marina. Kranten als The Guardian en Bild prijzen haar moed, maar er tegelijkertijd ook zorg over haar lot. Ovsjannikova zou zijn gearresteerd en wacht mogelijk een lange celstraf.

Explosies Kiev

Er zijn in de vroege ochtend meerdere grote explosies gehoord in het westelijke district Borschchagovka in Kiev. Dat melden journalisten ter plaatse. Het is momenteel niet duidelijk wat de explosies heeft veroorzaakt en waar ze precies hebben plaatsgevonden. In de stad staat ook een woontoren in brand. Dat meldt het Oekraïense persbureau Ukrinform. Er zijn ook daarover voorlopig nog geen verdere details bekend.

Volgens de lokale autoriteiten zijn meer dan 2.000 burgers gedood in de belegerde haven van Marioepol in het zuidoosten van Oekraïne. Sinds het begin van de oorlog zijn 2.357 mensen omgekomen, zei de gemeenteraad dinsdagavond. Marioepol, met een bevolking van ongeveer 400.000 inwoners, is dagenlang omsingeld door Russische eenheden en afgesneden van de rest van het land. De stad wordt beschouwd als een symbool van het Oekraïense verzet. Sinds het begin van de oorlog in de Donbas in Oost-Oekraïne in 2014 zijn verschillende pogingen van pro-Russische separatisten om de stad in te nemen afgeslagen.

Tsjernobyl

De stroomtoevoer naar de oude, in 1986 deels ontplofte, kerncentrale Tsjernobyl in Oekraïne is hersteld, zegt het internationaal atoomagentschap (IAEA). Maandagochtend vroeg zei de Oekraïense netbeheerder Ukrenergo dat de stroomtoevoer was beschadigd door Russische troepen. De centrale moest daarom net als vorige week weer op noodgeneratoren draaien. Stroom is nodig voor de voorzieningen die beschermen tegen straling, aldus Oekraïne. De kerncentrale wekt zelf al jaren geen stroom op, maar er wordt nog wel radioactief afval bewaard.

De Chinese minister van Buitenlandse Zaken Wang Yi ziet zijn land niet als partij in de oorlog tussen Rusland en Oekraïne, zei hij in een telefoongesprek met zijn Spaanse ambtsgenoot José Manuel Albares. Tegelijkertijd heeft China, dat sancties uit principe afwijst, het recht ‘z’n legitieme rechten en belangen’ te verdedigen, aldus Wang. Wang ging niet in op Amerikaanse berichten van de afgelopen dagen dat Rusland China om militaire steun zou hebben gevraagd. Die berichten werden door China en Rusland eerder al ontkend.

Overleg

Oekraïense en Russische delegaties praten vandaag online verder over beëindiging van de oorlog. Hun vierde gespreksronde begon maandag en wordt volgens deelnemers vandaag voortgezet. President Zelenski zei maandagavond in zijn videoboodschap dat de onderhandelingen ‘best goed’ verlopen, maar voegde toe ‘dat we het moeten aankijken.’

Volgens de Oekraïense presidentiële adviseur Oleksij Arestovitsj kan de oorlog met Rusland ergens in mei voorbij zijn, omdat het Russische leger dan geen middelen meer heeft om z’n buurland aan te vallen. ,,Ik denk dat we begin mei een vredesovereenkomst hebben, misschien veel eerder”, zei Arestovitsj maandagavond laat in een video die door Oekraïense media werd uitgezonden.

Vredesoverleggen tussen Kiev en Moskou hebben tot nu toe niet veel opgeleverd. Arestovitsj is niet bij die onderhandelingen betrokken.

,,We bevinden ons nu op een tweesprong: ofwel er wordt snel een vredesovereenkomst gesloten, binnen een week of twee, met terugtrekking van de troepen en alles, ofwel er komt een poging om zeg maar wat Syriërs bij elkaar te rapen voor een tweede ronde. En wanneer we hen dan ook vermorzeld hebben, komt er zo tegen medio of eind april een vredesakkoord.” Er bestaat ook een ‘compleet idioot’ scenario waarin Rusland nieuwe soldaten al na een maand training richting Oekraïne stuurt, zegt Arestovitsj. De presidentieel adviseur erkent dat zelfs na een vredesakkoord kleinschalige oprispingen van geweld mogelijk blijven.

Volledig scherm Protestactie tijdens nieuwsuitzending op de Russische staatszender Kanaal 1. © CHANNEL ONE via REUTERS