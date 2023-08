Dit is Alexej Navalny, de enige man voor wie Poetin doodsbang is

update Duel tussen AEK en Dinamo Zagreb uitgesteld na rellen en dode fan

De wedstrijd tussen AEK Athene en Dinamo Zagreb in de derde voorronde van de Champions League is uitgesteld. De ploegen zouden elkaar dinsdagavond in de hoofdstad van Griekenland treffen. Maar de UEFA gaat op zoek naar een nieuwe datum na de rellen van maandagavond tussen supporters van de clubs, die een 22-jarige Griekse fan het leven kostte.