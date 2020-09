Dit is de man die museum in Berg en Dal beroofde 'namens Afrika'

Diyabanza (41) kwam eerder deze maand in het nieuws door een poging tot diefstal in het Afrika Museum in Berg en Dal. Ook daar werd hij met wat medeplichtigen gearresteerd. Anders dan de meeste kunstrovers maakt de Congolees altijd live video-uitzendingen van zijn misdaad. ,,De stukken die u hier kunt zien, zijn in Afrika gestolen tijdens de kolonisatie. Gestolen tijdens de slavernij, dus ben ik hier gekomen om mee te nemen wat van ons is”, zei hij in Berg en Dal. En dan eindigt het altijd met zijn arrestatie na een heterdaadje. Ook in Berg en Dal kregen Diyabanza en zijn medeverdachten een dagvaarding uitgereikt. Ze horen nog wanneer ze zich mogen verantwoorden voor de Nederlandse politierechter.