Dit is de ‘running mate’ van Joe Biden

toerisme zonder toeristen Bedevaarts­oord ‘Tuin van Monet’ ligt er desolaat bij: geen mensenmassa’s of rijen deze zomer

16:00 In het Franse Normandië, waar de tuin van schilder Claude Monet één van de grootste toeristische trekpleisters is, zijn lokale ondernemers bezorgd. De hotels en restaurants zijn na maandenlange sluiting weer open, maar toeristen laten zich er slechts mondjesmaat zien. ,,Zullen er in september nog wel bezoekers zijn?’’