'Dit is een klap voor de autoriteit van May’

reactiesIn een eerste reactie liet Theresa May doorschemeren dat ze begrijpt dat er zorgen zijn over haar leiderschap, en dat ze luistert naar de mening van haar tegenstanders. ,,Het was een lange, uitdagende dag. We moeten samen doorgaan en bouwen aan een betere toekomst.”

Ze stapt dus niet op. Critici roepen daar wel toe op. Want hoewel een meerderheid van haar partijgenoten voor het aanblijven van Theresa May stemde, is het geen grote blijk van vertrouwen, stelt bijvoorbeeld het conservatieve Lagerhuislid Jacob Rees-Mogg bij de Britse omroep BBC. Hij initieerde de vertrouwensstemming.

,,Het is een echte klap voor haar autoriteit. Het is een vreselijk resultaat voor de premier. Ik roep haar op om haar ontslag in te dienen bij de koningin.”

Teleurstellend

Ook onafhankelijke commentatoren noemen de uitkomst van de stemming ‘een teleurstellend resultaat’ voor May. Van de 317 Conservatieve Lagerhuisleden die hun stem uitbrachten, gaven 117 aan geen vertrouwen in May te hebben. Ze staat onder zware druk vanwege het resultaat van de onderhandelingen die ze met de EU voerde over de Brexit.

Jeremy Corbyn, leider van oppositiepartij Labour, kwam ook met een statement. Hij zegt dat May geen meerderheid meer heeft in het parlement, dat haar regering een chaos is en dat ze niet met een Brexit deal kan komen die goed is voor het land. ,,Ze moet de deal terugbrengen naar het House of Commons, zo dat het parlement de controle terugkrijgt.”

Europa

De Oostenrijkse bondskanselier Sebastian Kurz zei blij te zijn met de uitkomst van de stemming. Oostenrijk is momenteel de voorzitter van de EU. ,,Ons gezamenlijk doel is het voorkomen van een no deal-scenario.”