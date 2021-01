Dit is het verschil met Frankrijk: ‘Krijgsheer’ Macron deelt instructies uit, Rutte wil het sámen doen

Eind vorig jaar sloegen antikapitalistische demonstranten nog winkels kort en klein in Parijs. Ruim twee jaar geleden kwam het tot extreem geweld bij maandenlange demonstraties van de Gele Hesjes. En in 2005 waren er de banlieue-rellen: wekenlang raakten jongeren en agenten slaags in probleemwijken verspreid over het land. En nu is het in Frankrijk relatief rustig en slaat in Nederland de vlam in de pan.