Dit Poolse stadje heeft zichzelf ‘lhbt-vrij’ verklaard

,,U bent van harte welkom”, zegt Madalena Marszalek, ,,maar ik wil het NIET hebben over de lhbt-verklaring.” In het gemeentehuis van Tuchów ontvangt de burgemeester al een tijdje geen journalisten meer, want ze heeft er inmiddels zo ongeveer alles al over gezegd, vindt ze zelf. ,,Waarom vraagt u niks over ons mooie stadje?”