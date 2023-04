Dit staat er in de ‘gelekte geheime plannen van de VS en de Navo’ rond de oorlog in Oekraïne

Geheime plannen van de Verenigde Staten en de Navo rond militaire steun aan Oekraïne zouden zijn uitgelekt via sociale media. Dat zeggen Amerikaanse regeringsbronnen tegen de Amerikaanse krant The New York Times . Volgens analisten lijken delen van de documenten authentiek en zouden ze Rusland ‘kostbare informatie’ hebben gegeven. Beelden van de plannen geven een inkijkje in wat er precies is onthuld.

Het Amerikaanse ministerie van Defensie onderzoekt hoe de documenten op Twitter en Telegram zijn beland. Het zou gaan om de voorbereiding van een aankomend Oekraïens offensief tegen Rusland, in de vorm van onder meer overzichten van geplande wapenleveranties en troepenaantallen, aldus de Amerikaanse krant.

Volgens bronnen van The New York Times zijn de documenten op enig moment op sommige plaatsen aangepast. Met name schattingen van Russische oorlogsdoden zouden naar beneden zijn bijgesteld, terwijl het aantal doden aan Oekraïense zijde wordt overschat. Dat zou kunnen wijzen op mogelijke manipulatie, bijvoorbeeld voor een desinformatiecampagne van Rusland of Russische bloggers.

Beelden van verschillende versies van de documenten die de ronde doen op sociale media lijken dat te bevestigen. Op sommige plaatsen zijn de cijfers gewoon omgedraaid.

Oekraïne denkt daarom aan een desinformatiecampagne van het Kremlin, om zo twijfel te zaaien over de slagkracht van het Oekraïense leger. Volgens Kyiv staat ‘een zeer groot deel vol met fictieve informatie’, al denken analisten in de Amerikaanse krant dat ook een groot deel wel authentiek is. Het Pentagon heeft niet formeel op de informatie gereageerd en probeert de gelekte documenten verwijderd te krijgen, maar is daar tot dusver niet in geslaagd. Amerikaanse functionarissen zeggen tegen persbureau Reuters, op basis van anonimiteit, ook te geloven dat Rusland achter het lek zit.

Geen specifieke plannen

De documenten bevatten géén specifieke aanvalsplannen, zoals hoe, waar en wanneer Oekraïne een tegenoffensief wil lanceren. Ze zijn ook vijf weken oud en in die hoedanigheid een momentopname van wat de Oekraïners en de Amerikanen op 1 maart nodig dachten te hebben voor een tegenaanval.

Dat neemt niet weg dat ze de Russen ‘kostbare informatie en inzichten’ gegeven kunnen hebben. Zo staat er onder meer wél in hoe snel het Oekraïense leger er de munitie voor de Himars (een mobiel raketartilleriesysteem) doorjaagt, iets wat nooit eerder publiek werd gemaakt door het Amerikaanse Pentagon.

Trainingen

Er is ook een overzicht van Oekraïense troepeneenheden, hun uitrusting en trainingen, met schema’s die lopen van januari tot en met april. Van twaalf gevechtsbrigades die worden samengesteld, en 4000 tot 5000 soldaten tellen, worden er negen opgeleid en bevoorraad door de VS en andere Navo-bondgenoten. Van die negen zijn er volgens de documenten zes klaar op 31 maart en de rest op 30 april.

De negen brigades zouden volgens het document meer dan 250 tanks en meer dan 350 gemechaniseerde voertuigen nodig hebben. De levertijd van het materiaal zou ook impact hebben op de training van de soldaten en hun paraatheid, met het oog op het halen van de tijdlijn.

Impact

Analisten zeiden vrijdag in internationale media dat het moeilijk is om de precieze impact van het lek op de gevechten in de frontlinie te bepalen, zowel nu als in de komende maanden. The New York Times spreekt van de eerste doorbraak van Russische inlichtingendiensten die bekend raakt sinds het begin van de oorlog. De krant beweert dat een aantal van de documenten als ‘topgeheim’ zijn gemarkeerd.

In het begin van de oorlog was Oekraïne terughoudend om oorlogsplannen te delen met de VS, volgens Amerikaanse en Europese officieren ‘uit vrees voor lekken’. Sinds de herfst van vorig jaar zouden ze veel nauwer samenwerken. ,,Maar een lek van deze omvang, waarbij geheime documenten gepost worden op sociale media, zal het delen van inlichtingen tussen Oekraïne en de Verenigde Staten zeker schaden”, zo klinkt het.

De Amerikaanse regering probeert de gelekte documenten intussen verwijderd te krijgen, maar is daar tot dusver niet in geslaagd. Het ministerie van Defensie onderzoekt ook hoe de documenten op Twitter en Telegram zijn beland.

Steun

Eerder deze week liet de VS weten met nieuwe militaire steun voor Oekraïne te komen, ter waarde van 2,6 miljard dollar (bijna 2,4 miljard euro). Het pakket bevat onder meer munitie voor door de VS geleverde raketwerpers van het type Himars. De documenten stellen onder meer hoe snel Oekraïne die Himars-munitie verbruikt.

