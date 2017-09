Dit voormalige fotomodel is Trumps hoop in bange dagen

Van Hicks, een gracieuze vrouw met een zachte stem, wordt gezegd dat zij de stijl van Trump wél begrijpt en aankan. Ze is discreet, staat niet graag in de schijnwerpers. ,,Hicks heeft geen ego dat haar in de weg staat. Ze richt zich op het ultieme doel: reclame maken voor de president en voor de VS'', weet oud-directeur Dubke.



Toch is het onmogelijk om geen aandacht te trekken. Hicks loopt op hoge hakken, en draagt peperdure merktassen aan haar arm. Ze neemt altijd uitgebreid de tijd om haar donkere, lange haren te kammen. Hicks is een voormalig fotomodel. Als kind werkt ze voor het modemerk Ralph Lauren, daarna siert ze de voorkant van tienerboeken en sleept ze een contract in de wacht bij het modellenbureau Ford.



In 2013 leert ze Trump kennen. Hicks werkt dan bij het pr-bureau dat wordt ingehuurd om de luxe-goederen van Trumps dochter Ivanka te promoten. Ze springt in het oog. Hoog in de Trump Tower vraagt de toenmalige zakenmagnaat Hicks om voor hem te werken. In een interview met het Amerikaanse blad GQ zegt de president dat 'Hope haar werk uitstekend doet'.