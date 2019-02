Dit zijn de meest geliefde stranden ter wereld

Strandliefhebbers opgelet! Even geen zin in Kijkduin, Zoutelande of Egmond aan Zee? Hier een aantal internationale alternatieven. Dit zijn, volgens de gebruikers van TripAdvisor, de beste stranden ter wereld.

5. Grace Bay Beach (Turks- en Caicoseilanden)

Het eiland Providenciales - onderdeel van de in de Atlantische Oceaan gelegen Turks- en Caicoseilanden, dat dan weer deel uitmaakt van het Verenigd Koninkrijk - geniet weinig bekendheid. Maar het heeft een van de mooiste, meest geliefde stranden ter wereld. Grace Bay Beach is met name vermaard om zijn witte zand en heldere, blauwe water.

Volledig scherm Grace Bay Beach © Shutterstock

4. Playa de la Concha (San Sebastián - Spanje)

Geen zin om ver te reizen? Dan moet je hier zijn. De beroemde baai van San Sebastián is het hoogst geklasseerde Europese strand in de lijst van TripAdvisor. Mede door de nabijheid van veel winkeltjes en restaurants, voor wie het zand en water van dit bijzondere en goed onderhouden stadsstrand even zat is.

Volledig scherm Playa de la Concha © Shutterstock

3. Eagle Beach (Aruba)

Toch nog een Nederlands tintje in de top-25, waarin ‘onze’ stranden helaas ontbreken. En dat op plek 3. Op Aruba, onderdeel van het Koninkrijk der Nederlanden, ligt namelijk Eagle Beach. Een onbedorven en rustig stukje kust in de Caraïbische zee, opgeleukt door de aanwezigheid van de karakteristieke Fofoti-bomen. Dit hagelwitte zandstrand is ook een populaire broedplaats voor schildpadden.

Volledig scherm Eagle Beach © Shutterstock

2. Playa Varadero (Cuba)

Op de kaart ziet het er een beetje gek uit. Een langwerpig schiereiland, zo'n 140 kilometer van de Cubaanse hoofdstad Havana. Maar dit ruim twintig kilometer lange, brede strand, omgeven door palmbomen, is zeer geliefd, ook onder beroemdheden. Zo bracht de beruchte maffiabaas Al Capone hier ooit een deel van zijn vakantie door.

Volledig scherm Playa Varadero © Shutterstock

1. Baia do Sancho (Brazilië)

Niet het makkelijkst te bereiken strand uit de lijst. Baia do Sancho ligt op het kleine eilandje Fernando de Noronha, enkele honderden kilometers verwijderd van het Braziliaanse vasteland. Voor wie hier niet per boot aan land komt is dit strand bovendien alleen te betreden via een steile trap tussen twee rotswanden, ongeschikt voor mensen die slecht ter been zijn. Het is alle moeite echter meer dan waard. Een stukje paradijs op aarde, nog niet overgenomen door hotels en horecagelegenheden. Ook geliefd onder snorkellaars.