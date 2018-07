Dit zijn de prachtige creaties van het WK Bodypainting

Explosie en schoten bij presidenti­eel paleis Somalië

12:41 In de Somalische hoofdstad Mogadishu waren vandaag een explosie en geweerschoten te horen in de buurt van het presidentieel paleis. Dat melden getuigen en de politie. De politie schoot op een snel rijdende auto die in de buurt van het paleis ontplofte.