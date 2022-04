Dit zijn de Russische oligarchen die zich uitspreken tégen Poetin: ‘Oorlog niet het antwoord’

Streaming­oor­log in volle gang: Netflix raakt voor eerst sinds 2011 abonnees kwijt

Streamingvideodienst Netflix had aan het einde van het eerste kwartaal 200.000 betalende gebruikers minder dan drie maanden eerder. Voor het Amerikaanse bedrijf betekent dat de eerste neergang in abonnees sinds 2011. Bovendien rekent het bedrijf erop in het lopende kwartaal nog eens twee miljoen betalende klanten te verliezen.

20 april