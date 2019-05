DNA verdachte moord Julie naast onopgeloste zaken gelegd

Met een nieuw, gedetailleerd DNA-profiel van de 39-jarige Steve B., die bekentenissen heeft afgelegd in de moordzaak van de Belgische studente Julie Van Espen, wil de Belgische justitie onderzoeken of hij mogelijk betrokken is bij onopgeloste verkrachtingen of moorden.

Dat werd vanochtend duidelijk in een zitting van de Antwerpse raadkamer, waarin werd bepaald dat Steve B. langer vast blijft zitten. ,,We beschikten al over zijn DNA, maar door de evoluties op wetenschappelijk gebied is het mogelijk om steeds uitgebreidere DNA-profielen op te maken. Dat nieuwe DNA-profiel zal in de databank worden opgenomen en dan zullen we zien of dat nog een match oplevert met andere dossiers”, zegt woordvoerder Kristof Aerts tegen Het Laatste Nieuws.

De onderzoeksrechter heeft verder drie deskundigen aangesteld die de geestestoestand van de verdachte zullen onderzoeken. Volgens B.’s advocaat ,,werkt hij mee aan het onderzoek’’. De raadsman vroeg ,,om rust en sereniteit’’ rond het dossier.

De 23-jarige Julie werd zaterdag omgebracht toen zij per fiets op weg was naar een afspraak in Antwerpen. Maandag werd haar lichaam in het Albertkanaal gevonden, kort nadat B. was opgepakt. Hij was op camerabeelden te zien met het fietsmandje van de studente.

Strafblad

B. heeft een lang strafblad. Hij zat van 2004 tot 2008 4,5 jaar gevangenisstraf uit voor onder meer diefstallen, verkeersmisdrijven, heling en een verkrachting van een meerderjarige. In juni 2017 werd hij voor een nieuwe verkrachting tot vier jaar celstraf veroordeeld. Daartegen ging hij in beroep, maar het proces werd steeds uitgesteld door personeelstekort. Volgens de rechtbank kon B. niet worden vastgezet omdat er geen aanwijzingen waren dat hij zich aan de uitvoering van zijn straf zou proberen te onttrekken.