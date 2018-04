Dode bij brand Trump Tower in New York

Op beelden is te zien hoe zwarte rook en vlammen hoog uit de toren op 5th Avenue komen. Zeker vijf brandweerwagens waren ter plaatse en de omgeving was afgezet.

De Amerikaanse president Donald Trump heeft in de Trump Tower een kantoor en een woning. Hij is zelf momenteel in Washington. Hij twitterde al snel dat de brand onder controle was, met dank aan de brandweer en aan de kwaliteit van zijn eigen toren. Volgens Eric Trump, zoon van de president, woedde de brand in een appartement.