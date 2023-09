Dode door noodweer in Griekenland: na extreme droogte nu hevige regenval

Het slachtoffer is waarschijnlijk meegesleept door het wassende water. Hulpdiensten in de regio Volos zijn nog op zoek naar een herder die als vermist is opgegeven, meldt de publieke omroep ERT.

De Nationale Meteorologische Dienst (EMY) waarschuwt sinds maandag al voor ernstig slecht weer dat tot donderdag kan aanhouden. Maandagavond veroorzaakte het noodweer al aardverschuivingen op Evia, een eiland in de buurt van Athene. In Elis, in de zuidwestelijke regio van de Peloponnesos, zijn volgens lokale media gewassen beschadigd.

Door de zware regenval is de grote brand onder controle die de afgelopen twee weken woedde in delen van het Dadia nationaal park in de noordelijke regio Evros. Ruim 81.000 hectare bosgebied, beschermd door het Europese agentschap Natura 2000, ging in vlammen op. Volgens de Europese klimaatdienst Copernicus is de verwoesting in Dadia goed voor bijna de helft van het totale gebied dat sinds het begin van de zomer door bosbranden in Griekenland is afgebrand.