Dode en drie gewonden bij explosie in Vlaams timmerbedrijf

De vier werknemers van reinigingsbedrijf Cannie wilden een silo met houtkrullen in het West-Vlaamse dorp Anzegem leeghalen. Daarin woedde gisteravond een brand die snel onder controle was. Toen ze de silo openden, vond volgens de gemeente de ontploffing plaats.



In de ruimte zou nog veel hitte aanwezig geweest zijn. Het stof in de silo en de toestroom van zuurstof toen de deuren werden geopend, zorgden voor vlammen die ver boven de silo’s uitkwamen, meldt Het Laatste Nieuws. De schoonmakers zouden midden in de vuurzee zijn terechtgekomen.



Burgemeester De Vogelaere vertelde aan persbureau Belga dat een stofexplosie te vergelijken is met een gasontploffing. ,,De slachtoffers werden meters weggekatapulteerd’’, aldus de Vlaamse burgervader. Een van de slachtoffers viel uit een hoogwerker zo’n tien meter naar beneden.