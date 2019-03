Tienduizenden Algerijnen zijn opnieuw de straat op gegaan om te betogen tegen het plan van de regering de 81-jarige Abdelaziz Bouteflika opnieuw als presidentskandidaat naar voren te schuiven. De bejaarde leider is sinds 1999 aan de macht en kampt met een zeer broze gezondheid. Op veel plaatsen verliep het protest vreedzaam, maar met name in Algiers braken gevechten uit tussen demonstranten en de politie. Volgens de lokale overheid raakten 56 agenten en zeven burgers gewond. Ook zou er een dode gevallen zijn.

In Algiers verzamelde zich na het vrijdaggebed een grote menigte van zowel jongeren als ouderen. ,,Er komt geen vijfde mandaat voor Bouteflika!’’, ,,Weg met het moordenaarsregime’’ en ,,Bye bye Bouteflika’’ scandeerden de betogers, zo melden Algerijnse media. Ook werd geroepen dat ,,het volk geen Bouteflika en ook geen Saïd’’ wil. Saïd is de broer van de huidige president van wie velen denken dat hij de werkelijke macht heeft in Algerije.

Tienduizenden mensen gingen ook donderdagmiddag in verschillende steden in het land de straat op om te protesteren tegen een vijfde ambtstermijn van president Bouteflika, die het Noord-Afrikaanse land al sinds 1999 bestuurt. Sinds de aankondiging in februari dat Bouteflika opnieuw kandidaat is voor de verkiezingen van 18 april werden al vele manifestaties georganiseerd.

Arabische Lente

De 81-jarige leider kreeg in 2013 een beroerte en zit sindsdien in een rolstoel. Hij verschijnt nog zelden in het openbaar. Bouteflika is de enige president in Noord-Afrika die gespaard bleef tijdens de Arabische Lente, die in 2010 startte in buurland Tunesië.

Zijn regering damde de protesten destijds in door hervormingen en loonsverhogingen te beloven. Die zouden gefinancierd worden door de inkomsten uit olie en gas. De laatste jaren zijn die inkomsten echter sterk gedaald door de wereldwijde daling van de olieprijzen, met een reductie van de overheidssubsidies tot gevolg.

In de ogen van velen wordt het land al decennia geregeerd door een corrupte clan. De jongste broer van de president, Saïd Bouteflika, wordt gezien als een sleutelfiguur daarin. Hij is 61 jaar en verschijnt net als zijn twintig jaar oudere broer vrijwel nooit in het openbaar. Verscheidene betogers eisten een gezonde president die met de bevolking praat.

De verkiezingen zijn in april.

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm © AP

Volledig scherm © AP

Volledig scherm © AP

Volledig scherm © AP

Volledig scherm © REUTERS