Dode gevonden na brand op veerboot Griekenland, nog tien vermisten

Eerder vandaag werd een Belarussische man levend van het schip gehaald. De 21-jarige overlevende kon op eigen kracht naar het linker achterdek komen en vertelde reddingswerkers dat hij andere stemmen beneden hoorde. ,,Het feit dat deze man er ondanks de ongunstige omstandigheden in is geslaagd om het dek te bereiken en de kustwacht te alarmeren geeft ons hoop dat er mogelijk andere overlevenden zijn”, zegt kustwachtwoordvoerder Nikos Alexiou tegen de staatsomroep ERT.

Kapseizen

Brandweerlieden zijn nog steeds bezig met het bestrijden van de brand en dikke rookwolken bedekken het schip. De extreme hitte in sommige delen van het schip heeft de rampenbestrijdingseenheid van de Griekse brandweer en een team van particuliere reddingswerkers verhinderd het hele schip te doorzoeken. De veerboot staat een beetje scheef door de tonnen water die erin zijn gegoten om het vuur te blussen, maar volgens de autoriteiten is er geen gevaar voor kapseizen. Het Nederlandse bergingsbedrijf Boskalis heeft twaalf experts naar Griekenland gestuurd om te helpen.

Passagiers beschreven de eerste evacuatie als dramatisch. ,,We hebben het alarm gehoord. We dachten dat het een soort oefening was. Maar we zagen door de patrijspoorten dat mensen aan het rennen waren”, vertelde vrachtwagenchauffeur Dimitris Karaolanidis aan persbureau AP. ,,Je kunt op dat moment aan niets anders dan je familie denken. Toen ik op het dek kwam, zag ik rook en kinderen. Gelukkig heeft de bemanning snel gehandeld.”

Romp

De veerboot voer van Griekenland naar Italië toen hij bij het eiland Korfoe in brand vloog . Het schip had bijna driehonderd mensen aan boord, 241 passagiers en 51 bemanningsleden. De geredde mensen zijn naar Korfoe gebracht. Tien mensen moesten worden behandeld aan lichte verwondingen.

De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Vermoedelijk is het vuur begonnen in de romp van de veerboot. Het bedrijf dat de veerboot exploiteert, zegt dat de brand begon in een ruim waar voertuigen stonden geparkeerd. De openbaar aanklager is een strafrechtelijk onderzoek begonnen.