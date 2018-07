Dode skiër na 65 jaar geïdentificeerd met hulp Facebook

De politie van de Italiaanse stad Turijn heeft na bijna 65 jaar het raadsel van de identiteit van een overleden skiër opgelost. De man stierf in 1954 op de Matterhorn en na een oproep op Facebook is er eindelijk duidelijkheid over zijn identiteit. Dat maakte de politie van Turijn zondag bekend.

Het lichaam van de skiër werd dertien jaar geleden op zo'n 3100 meter hoogte aangetroffen aan de Italiaanse kant van de Matterhorn in een vallei in de regio Aosta. Ook werden zijn houten ski's van het merk Rossignol en een gebogen bril gevonden. Op de indertijd dure ski's stonden initialen, maar over de identiteit van het slachtoffer tastte de politie sindsdien in het duister.

Verdwenen broer

Een maand geleden lanceerde de politie van Turijn een oproep via Facebook. Aan de hand van de voorwerpen die bij het lichaam gevonden werden en het gebit met gouden vullingen, slaagde de politie erin een profiel op te stellen van de man.

In Frankrijk hoorde Emma Nassem op de radio over de vermissing en de jarenlange zoektocht van de Italiaanse politie. Ze dacht meteen aan haar oom Henri Le Masne, die in 1954 was verdwenen tijdens een skitocht bij de Matterhorn.

Ze vertelde erover aan haar nu 94-jarige vader Roger en die mailde de Italiaanse politie: ,,Ik ben de broer van Henri Le Masne... die waarschijnlijk de skiër is die 64 jaar geleden verdween. Hij was vrijgezel en zeer onafhankelijk. Hij werkte bij het Franse ministerie van Financiën in Parijs."

Op een familiefoto stond Henri met dezelfde bril zoals in 2005 gevonden in de sneeuw. Een dna-test bij broer Roger bevestigde vervolgens de identiteit van diens overleden broer.