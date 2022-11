Dodelijke bomaanslag Istanboel: vijf verdachten aangehouden en aangeklaagd in Bulgarije

Speciale politie-eenheden hebben in Bulgarije vijf mensen gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij de bomaanslag in Istanboel , vorige zondag. Daarbij vielen zes doden onder wie twee kinderen .

De verdachten zijn drie mannen van Moldavische afkomst en een man en vrouw van Syrisch-Koerdische afkomst, maakte het Openbaar Ministerie in de Bulgaarse hoofdstad Sofia zaterdag bekend. De vijf worden ervan beschuldigd ‘logistieke hulp’ te hebben verleend om een van de daders van de aanslag te helpen vluchten. Of die persoon vastzit, is niet duidelijk.

De vijf werden afgelopen week aangehouden na onderzoek en nauwe samenwerking met aanklagers in buurland Turkije. ,,De aanklachten zijn onderverdeeld in twee groepen: het ondersteunen van terroristische daden in een ander land, namelijk de aanslag in Istanboel, en mensenhandel”, zei openbaar aanklager Ivan Geshev tegen persbureau Reuters. Hij voegde eraan toe dat de vijf voornamelijk betrokken waren bij mensenhandel via Turkije en dat Turkse aanklagers al om uitlevering hadden gevraagd van enkele van de vermeende medeplichtigen aan de aanslag.

Een Bulgaarse rechter oordeelde later op zaterdag dat de vier mannen in voorlopige hechtenis blijven zitten op beschuldiging van mensenhandel, omdat er onvoldoende bewijs is om hen vast te houden wegens ondersteuning van terroristische activiteiten. De vrouw werd vrijgelaten vanwege haar gezondheidstoestand. Aanklagers hadden de rechtbank daarom ook niet gevraagd haar langer vast te houden.

Het Moldavische ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigde dat drie onderdanen zijn aangehouden. ,,Ons land veroordeelt krachtig alle terroristische daden, ook die in Istanboel”, zei woordvoerder Daniel Voda.

Het Turkse staatspersbureau Anadolu meldde zaterdag dat de antiterreurpolitie in Istanboel acht andere personen had aangehouden die eveneens verdacht worden van het helpen van degenen die de bomaanslag uitvoerden.

Een Turkse rechtbank beval vrijdag de voorlopige hechtenis van zeventien mensen die verdacht worden van betrokkenheid bij de aanslag. Onder hen de vermoedelijke bommenlegger, een vrouw die door de Turkse politie werd geïdentificeerd als de Syrische Ahlam Albashir. Zij wordt er op basis van onder meer bewakingsbeelden van beschuldigd de bom op 13 november te hebben geplaatst op de İstiklâl Caddesi (Onafhankelijkheidsstraat), een drukke en historische voetgangerszone in de Taksimwijk. Bij de explosie, die even na 14.00 uur plaatsvond, vielen ook 81 gewonden.

De vrouw zat naar verluidt drie kwartier op een bankje. De ontploffing vond plaats enige tijd nadat ze was opgestaan. Ahlam Albashir zou een bekentenis hebben afgelegd en verklaard hebben dat ze handelde in opdracht van de Syrisch-Koerdische YPG-militie. Die zou haar ook getraind hebben. Turkije beschouwt deze groepering als een verlengstuk van de verboden Koerdische arbeiderspartij PKK. Die staat in Turkije, Europa en de VS op de lijst van terroristische organisaties.

Tot nu toe eiste geen enkele groepering de verantwoordelijkheid op voor de aanslag in Istanboel.

