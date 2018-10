Dodelijke selfies: meer dan 250 doden bij halsbrekende toeren

'Selfie!' Even snel een plaatje van jezelf schieten met je smartphone, meestal is het hartstikke leuk. Maar het kan ook gevaarlijk zijn. Wereldwijd kwamen al 259 mensen om terwijl ze een selfie maakten op een risicovolle plek of tijdens een stunt.

Dat schrijven onderzoekers van het All India Institute of Medical Sciences, een cluster van medische opleidingen in de Indiase hoofdstad New Delhi, in het vakblad Journal of Family Medicine and Primary Care. Ze onderzochten nieuwsberichten over fatale selfies in de periode oktober 2011- november 2017.



De onderzoekers beschrijven onder meer gevallen van mensen die een foto maakten van zichzelf terwijl ze gevaarlijke toeren uithaalden in of met een vliegend vliegtuig, met gelade pistolen of geweren of op gladde rotsen.

Volledig scherm Gevaarlijke toeren op gladde rotsen, een groot risico. © Shutterstock

De meeste selfie-doden komen voor in India, Rusland, de VS en Pakistan. De meeste slachtoffers zijn mannen (zo'n 72%) en jonger dan dertig. Volgens de onderzoekers maken vrouwen weliswaar meer selfies, maar nemen mannen meer risico's. Zoals net even een stapje verder op die klif om het shot nog nét iets spannender te maken.

Volledig scherm Net even dat stapje verder op die klif. Beter niet doen. © Shutterstock

Verdrinking

Verdrinking is de hoofdoorzaak van fatale selfies, meestal doordat mensen worden meegesleurd door heftige golven in zee of van een boot af vallen. De tweede oorzaak wordt gevat onder de noemer 'transport' en betreft mensen die even snel een fotootje van zichzelf willen maken voor een aanstormende trein. Branden en het vallen vanaf grote hoogte vormen samen de derde doodsoorzaak.

In de Verenigde Staten vallen de meeste selfie-doden onder mensen die zichzelf per ongeluk doden met een vuurwapen.

Volledig scherm Een selfie bij een vulkaanuitbarsting. © Shutterstock

'No-selfie' zones

De onderzoekers pleiten voor het instellen van 'no-selfie zones' in gevaarlijke toeristengebieden zoals bergtoppen, bij gevaarlijke waterstromen en bovenop wolkenkrabbers. In India bestaan al meer dan tien van dergelijke zones.